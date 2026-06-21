«Прилет» в Харькове – под атакой был Салтовский район

Салтовский район атаковали оккупанты около 13:40.

Дополнено в 21:03. Еще один «прилет» зафиксировали в Шевченковском районе. БпЛА ударил на уровне 12-го этажа многоэтажки, сообщил Терехов. Пострадавших из-за обстрела нет, добавил Синегубов.

13:52. Городской голова Игорь Терехов уточнил: дрон упал на парковке ТЦ. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: информации о пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове. Как оказалось, россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по Киевскому району. Удар пришелся по многоэтажному дому, сообщил мэр Игорь Терехов. Попадание пришлось между двумя верхними этажами дома, также выбиты окна, написал городской голова.

Отметим, ночь в Харькове и области была неспокойная – тревогу объявляли шесть раз. После полуночи «покраснела» вся Украина – взлетел МиГ-31К, сообщили в Воздушных силах ВСУ. После трех ночи на Харьковщину полетели КАБы, а под утро – регион начали атаковать беспилотники. В течение следующих нескольких часов россияне атаковали авиабомбами и беспилотниками. Днем спокойнее не стало – в пригороде и северных районах Харькова регулярно кружат беспилотники разных типов. Тревога длится с 09:30.