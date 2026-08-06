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На выходе из метро «Университет» теперь будут сиять деревья

Общество 11:29   06.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
На выходе из метро «Университет» теперь будут сиять деревья Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики установили подсветку зеленой композиции на выходе из метро «Университет».

В Харькове установили подсветку на деревьях
Фото: ХГС

Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» установили там энергоэффективные светильники.

В Харькове установили подсветку на деревьях
Фото: ХГС

Ранее МГ «Объектив» также передавала, что в саду имени Шевченко в Харькове, возле каскада озер, коммунальщики создают новую локацию. В Харьковском горсовете сообщили, что монтируют пространственную композицию «Ветер фантазии». Это металлическая инсталляция, изображающая лужайку с одуванчиками, на которых держатся феи. В мэрии напомнили, что до начала полномасштабной войны эта композиция находилась в Центральном парке.

Также в Харькове ко Дню города планируют открыть обновленный Дворец бракосочетания. Мэр Игорь Терехов поделился этой информацией во время поездки в Днепр, передают «Харьков Новости». Терехов анонсировал, что это будет «классная новая локация». На ремонт дворец на Сумской был закрыт в конце апреля.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 11:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики установили подсветку зеленой композиции на выходе из метро «Университет».".