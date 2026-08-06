На выходе из метро «Университет» теперь будут сиять деревья

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики установили подсветку зеленой композиции на выходе из метро «Университет».

Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» установили там энергоэффективные светильники.

Ранее МГ «Объектив» также передавала, что в саду имени Шевченко в Харькове, возле каскада озер, коммунальщики создают новую локацию. В Харьковском горсовете сообщили, что монтируют пространственную композицию «Ветер фантазии». Это металлическая инсталляция, изображающая лужайку с одуванчиками, на которых держатся феи. В мэрии напомнили, что до начала полномасштабной войны эта композиция находилась в Центральном парке.

Также в Харькове ко Дню города планируют открыть обновленный Дворец бракосочетания. Мэр Игорь Терехов поделился этой информацией во время поездки в Днепр, передают «Харьков Новости». Терехов анонсировал, что это будет «классная новая локация». На ремонт дворец на Сумской был закрыт в конце апреля.