Масовані удари: «бандеролі» по Харкову й балістика по Києву: підсумки 5 серпня

Чотири «бандеролі» прилетіли по двох районах Харкова. ППО не збила жодну з ракет, що летіли на столицю. Є жертви та десятки постраждалих. На Харківщині звільняють начальників військових адміністрацій. “Об’єктив” нагадує головні новини 5 серпня.

«Прильоти» були близько десятої ранку по Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському пошкоджене цивільне підприємство. За даними Нацполіції, поранені п’ятеро чоловіків, ще один зазнав гострої стресової реакції. У Холодногірському районі удар припав по приватному сектору. Пошкоджені щонайменше десять будинків. Там постраждали п’ятеро людей: один поранений, ще в чотирьох – стрес.

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Ранковий удар по Харкову став продовженням нічної масованої повітряної атаки. Від неї найбільше постраждав столичний регіон. На Київщині та в Києві загинули 17 людей, ще понад 40 постраждали, інформує ДСНС. Ворог атакував балістикою. Жодну з майже 30 ракет ППО не збила через відсутність перехоплювачів. До трагедій із багатьма загиблими призвели удари по залізничній платформі на Київщині та сортувальному центру Нової Пошти в столиці. Серед знищеного – логістичний і виробничий центри компанії «Епіцентр».

Президент затвердив звільнення вже другого начальника місцевої військової адміністрації за тиждень. У відставку пішов керівник Куп’янської МВА Андрій Беседін. На минулому тижні звільнили начальника Богодухівської РВА Анатолія Рисцова. Причин звільнення офіційно не повідомляли. За даними джерел МГ «Об’єктив», до роботи Рисцова були претензії. Беседіну навпаки прогнозують підвищення, а саме – посаду в Харківській ОВА.

Моніторинг мерії показав, що з кінця червня вдвічі зменшилася ціна на помідори. Огірки та картопля стали коштувати менше на 40%, кабачки – на 16%, а капуста – на 7%. При цьому порівняно з серпнем минулого року овочі в середньому дорожче на 8-16%.

Щоб уникнути відключень, Міненерго просить громадян ощадливо споживати електроенергію. Найбільше навантаження на енергосистему фіксують в період з 16:00 до 23:00. У цей час просять мінімізувати користування потужними електроприладами. За прогнозами, Харківщині треба витримати ще два найспекотніші дні – у вихідні температура почне знижуватися.

У середмісті заборонили паркування. Обмеження будуть діяти до 10 серпня на майдані Конституції – від провулка Мечнікова до провулка Ярмаркового. У міськраді пояснили їх проведенням робіт із благоустрою до Дня державного прапора та 35-ї річниці незалежності України.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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