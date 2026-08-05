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У центрі Харкова заборонили паркуватися: місто вже готується до свят

Суспільство 12:35   05.08.2026
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова заборонили паркуватися: місто вже готується до свят Фото: Харківська міськрада

Паркування транспорту на майдані Конституції, на ділянці від провулка Мечнікова до провулка Ярмаркового при русі в бік проспекту Героїв Харкова, обмежене до 10 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Як пояснили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з благоустрою міста до Дня Державного Прапора України та 35-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, у Харкові до Дня міста планують відкрити оновлений Палац одруження. Мер Ігор Терехов поділився цією інформацією під час поїздки до Дніпра, передають «Харків Новини». Терехов анонсував, що це буде «класна нова локація». На ремонт палац на Сумській закрили наприкінці квітня.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Паркування транспорту на майдані Конституції, на ділянці від провулка Мечнікова до провулка Ярмаркового при русі в бік проспекту Героїв Харкова, обмежене до 10 серпня.".