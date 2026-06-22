Live

Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали

Происшествия 08:12   22.06.2026
Оксана Горун
Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали Изображение создано ИИ

В воскресенье, 21 июня, три российских КАБа ударили по ТЭЦ под Харьковом. Эту информацию в эфире нацмарафона подтвердил мэр Игорь Терехов.

«Некоторое время назад произошли взрывы, которые мы слышали, они были возле Харькова, было попадание по одной из ТЭЦ, которая заживляет, в том числе город Харьков, это было три КАБа», — сказал Терехов.

Он отметил, что город продолжает готовиться к зиме. При этом себе отдают отчет, что враг не откажется от ударов по энергетике.

«У нас впереди зима, и она будет очень тяжелой. Работа ведется по нескольким направлениям и продолжению создания энергетических островов. Я не могу всего говорить, но мы очень серьезно готовимся и прекрасно понимаем, что сегодняшний день – это еще одно доказательство того, как тяжело будет пережить зиму. Сегодня (21 июня — Ред.) было попадание по ТЭЦ, сейчас лето, но, судя по всему, враг сегодня нанес удары целенаправленно по ТЭЦ. О чем это говорит? Это говорит о том, что они не будут оставлять наши большие ТЭЦ в покое. И нам нужно сегодня делать все возможное, чтобы построить такую ​​систему, которая была бы менее уязвима. Да, конечно, и она не гарантирует, на самом деле, полную безопасность, но, тем не менее, это совсем по другому», — отметил городской голова Харькова.

Читайте также: «Прилет» в Харькове – под атакой был Салтовский район

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 22 июня: FPV били по многоэтажкам, КАБы — по ТЭЦ
Новости Харькова — главное 22 июня: FPV били по многоэтажкам, КАБы — по ТЭЦ
22.06.2026, 13:50
Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня
Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня
21.06.2026, 21:36
Харьков лидирует по покупке жилья — Терехов
Харьков лидирует по покупке жилья — Терехов
22.06.2026, 09:14
Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали
Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали
22.06.2026, 08:12
Сегодня 22 июня 2026: какой день в истории
Сегодня 22 июня 2026: какой день в истории
22.06.2026, 06:00
Угроза FPV-дронов и КАБов для Харькова: что делает городская власть — Терехов
Угроза FPV-дронов и КАБов для Харькова: что делает городская власть — Терехов
22.06.2026, 11:51

Новости по теме:

22.06.2026
Почему КАБы вновь долетают до Харькова и есть ли выход — мнение военного
22.06.2026
Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали
20.06.2026
Первые минуты после удара по Харькову: как людей доставали из-под завалов 📹
20.06.2026
Фото и видео спасательной операции в Харькове опубликовала ГСЧС
20.06.2026
Новости Харькова — главное 20 июня: удар по почте, перекрывали Киевскую трассу


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 08:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 21 июня, три российских КАБа ударили по ТЭЦ под Харьковом. Эту информацию в эфире нацмарафона подтвердил мэр Игорь Терехов".