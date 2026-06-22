Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали

В воскресенье, 21 июня, три российских КАБа ударили по ТЭЦ под Харьковом. Эту информацию в эфире нацмарафона подтвердил мэр Игорь Терехов.

«Некоторое время назад произошли взрывы, которые мы слышали, они были возле Харькова, было попадание по одной из ТЭЦ, которая заживляет, в том числе город Харьков, это было три КАБа», — сказал Терехов.

Он отметил, что город продолжает готовиться к зиме. При этом себе отдают отчет, что враг не откажется от ударов по энергетике.

«У нас впереди зима, и она будет очень тяжелой. Работа ведется по нескольким направлениям и продолжению создания энергетических островов. Я не могу всего говорить, но мы очень серьезно готовимся и прекрасно понимаем, что сегодняшний день – это еще одно доказательство того, как тяжело будет пережить зиму. Сегодня (21 июня — Ред.) было попадание по ТЭЦ, сейчас лето, но, судя по всему, враг сегодня нанес удары целенаправленно по ТЭЦ. О чем это говорит? Это говорит о том, что они не будут оставлять наши большие ТЭЦ в покое. И нам нужно сегодня делать все возможное, чтобы построить такую ​​систему, которая была бы менее уязвима. Да, конечно, и она не гарантирует, на самом деле, полную безопасность, но, тем не менее, это совсем по другому», — отметил городской голова Харькова.