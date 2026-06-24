Терехов в Польше договорился о выделении 47 млн евро Харькову: на что потратят

Харьков получит 47 миллионов евро финансовой поддержки, из которых 17 миллионов — это безвозвратный грант на подготовку к отопительному сезону. Такое соглашение подписали на масштабной конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

По его словам, во время специальной панели, посвященной Харькову, иностранные партнеры, в частности послы европейских стран, посол Японии и представители международных фондов, подтвердили готовность поддерживать город.

«Мы сегодня очень мощно готовимся к следующему отопительному сезону, к зиме, и для нас эти средства очень важны», — подчеркнул городской голова.

Видео: национальный телемарафон

Он добавил, что коммунальщики уже сейчас в круглосуточном режиме работают над созданием альтернативных возможностей для обеспечения жизнедеятельности Харькова.

Мэр подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего, однако военные РФ не оставляют попыток уничтожить критическую инфраструктуру — 21 июня они снова ударили по одной из ТЭЦ под Харьковом.

«Мы понимаем, что в планах врага сделать так, чтобы нам было тяжело, чтобы люди уезжали, находились в холоде, чтобы не было электроснабжения, водоснабжения. Нам нужно сделать все возможное для того, чтобы люди жили, чтобы люди не покидали наши города, в том числе Харьков, и делать так, чтобы они были с коммунальными услугами», — отметил Терехов.