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Новини Харкова — головне 9 липня: ДСНС завершила розбір завалів у місті

Події 07:25   09.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 9 липня: ДСНС завершила розбір завалів у місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:26

Розбір завалів обстріляної п’ятиповерхівки у Харкові завершено

Напередодні майже опівночі у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару в Немишлянському районі. Рятувальники уточнили: внаслідок удару по п’ятиповерхівці частково зруйновано перекриття, дах та квартири на верхньому поверсі.

Через “приліт” загинули двоє людей, ще 42 – постраждали. Серед них четверо дітей.

“До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС, зокрема рятувальники, верхолази, сапери, а також комунальні служби міста. Психологи ДСНС надали допомогу понад 20 людям”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 07:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".