Новини Харкова — головне 9 липня: ДСНС завершила розбір завалів у місті

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07:26

Розбір завалів обстріляної п’ятиповерхівки у Харкові завершено

Напередодні майже опівночі у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару в Немишлянському районі. Рятувальники уточнили: внаслідок удару по п’ятиповерхівці частково зруйновано перекриття, дах та квартири на верхньому поверсі.

Через “приліт” загинули двоє людей, ще 42 – постраждали. Серед них четверо дітей.

“До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС, зокрема рятувальники, верхолази, сапери, а також комунальні служби міста. Психологи ДСНС надали допомогу понад 20 людям”, – додали у ДСНС.