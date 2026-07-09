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Три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому у п’ятницю

Транспорт 19:45   09.07.2026
Олена Нагорна
Три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому у п’ятницю

Трамваї №1, 12 та 20 змінять маршрути у Харкові з 10:00 до 13:00 10 липня.

У цей час у зв’язку з ремонтом колії буде припинений рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, повідомили у міськраді.

Трамваї курсуватимуть так:

№1: розворотне коло «Іванівка» – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

№12: розворотне коло «Центральний парк» – майдан Іподрому – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на території Харківщини у червні сталося 257 аварій, з яких 71 – із постраждалими. Внаслідок ДТП шестеро людей загинули та 96 отримали травми.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 19:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №1, 12 та 20 змінять маршрути у Харкові з 10:00 до 13:00 10 липня.".