Три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому у п’ятницю

Трамваї №1, 12 та 20 змінять маршрути у Харкові з 10:00 до 13:00 10 липня.

У цей час у зв’язку з ремонтом колії буде припинений рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, повідомили у міськраді.

Трамваї курсуватимуть так:

№1: розворотне коло «Іванівка» – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

№12: розворотне коло «Центральний парк» – майдан Іподрому – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на території Харківщини у червні сталося 257 аварій, з яких 71 – із постраждалими. Внаслідок ДТП шестеро людей загинули та 96 отримали травми.