«Підлітків-садистів не було»: поліція спростувала знущання з кота у Харкові

Інформація про те, що група підлітків жорстоко знущалася з кота Фенікса в Харкові, за результатами перевірки поліції не підтвердилася. Правоохоронці провели слідчі дії та опитали свідків, спростувавши початкову версію подій.

Після того як історія про порятунок кота набула розголосу, поліцейські оперативно відреагували на повідомлення про можливе шкуродерство. Вони вивчили всі обставини та опитали жінку, яка заявила про злочин, а також інших можливих очевидців. У підсумку версія про підлітків-садистів не підтвердилась, повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».

У центрі закликали харків’ян відповідальніше ставитися до поширення інформації, навіть якщо вона надходить від нібито реальних очевидців і видається достовірною. І наголосили, що комунальне підприємство завжди реагує на заклики про допомогу та рятує тварин, базуючись на тих даних, які отримує у перші хвилини.

Водночас зоозахисники поділилися й добрими новинами: Фенікс зараз під наглядом фахівців. Він уже отримав невідкладну ветеринарну допомогу, зараз проходить курс реабілітації та почувається все краще.

Нагадаємо, напередодні у КП «Центр поводження з тваринами» повідомили, що в Харкові врятували кота, який нібито постраждав внаслідок знущань групи підлітків. Жінка, що мешкає на Північній Салтівці, заявила, що бачила з вікна, як група підлітків знущалася з пухнастика.