“Так більше не будемо”: учасники конфлікту з ТЦК вибачилися та підуть служити

У соцмережах з’явились відео з вибаченнями від учасників конфлікту із ТЦК, який раніше стався у Львові. На них хлопці, які нібито влаштували зіткнення, обіцяють, що такого більше не повториться, а також заявляють, що вирушать служити.

Одне із відео опублікував ветеран Антон Петрівський.

“Вибачаюся за свої наміри на рахунок ТЦК вчора ввечері в місті Львові у районі Сихова. Вибачаюся за те, що стрибав на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєнні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні Сили України. Більше такого не повториться”, – кажуть хлопці.

Відео: фейсбук ветерана Антона Петрівського

Ще одне відео опублікував командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБ Дмитро “Сліп” Кухарчук.

Нагадаємо, напередодні головною темою дня в інформпросторі став конфлікт між цивільними та співробітниками ТЦК у Львові , під час якого розлючений натовп перевернув службовий автомобіль військових. На інцидент відреагували топпосадовці держави. Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав подумати, хто завтра захищатиме країну, якщо сьогодні бити своїх же військових. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав конфлікт наслідком тривалих проблем із мобілізацією, а мер Львова Андрій Садовий — дуже поганим явищем. Висловився і мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що події у Львові — це не просто інцидент, а сигнал для негайних рішень держави. За словами Терехова, українці готові захищати країну, що Харків доводить щодня, але влада не може нескінченно закривати очі на «бусифікацію» й вимагати від громадян поваги до держави, коли сама держава не гарантує повагу до прав і гідності. Мер підкреслив: мобілізація має бути справедливою, з чесними ВЛК, тому необхідно врешті реально реформувати ТЦК. Терехов додав, що подібні вуличні сутички — це найкращий подарунок для російської пропаганди, тому влада має реагувати не покараннями, а зміною самої системи.