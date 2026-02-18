Live

В Kharkiv IT Cluster спрогнозировали, когда разрешат бронирование для ФЛП

Оригинально 10:00   18.02.2026
Елена Нагорная
В Kharkiv IT Cluster ожидают, что вопрос бронирования физических лиц-предпринимателей будет решен уже в этом году. Несмотря на то, что ФЛП формируют значительную часть местных бюджетов, они до сих пор не подлежат бронированию.

«Надеемся, что этот вопрос в этом году будет решен. ФЛП нельзя бронировать. Мы очень просим дать возможность ФЛП бронироваться», — подчеркнула в комментарии МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Она пояснила, что действующая система бронирования досталась в наследство от советских времен, когда предпринимателей не существовало как класса.

«Там не было предпринимателей, предприниматели — это была уголовная статья. Но сейчас у нас ФЛП — это часть экономики, мощная часть экономики. Для местного бюджета ключевая. На самом деле ФЛП сегодня формируют местные бюджеты», — отметила исполнительный директор.

Она добавила, что решение этого вопроса должно происходить по прозрачным критериям.

В то же время Шаповал положительно оценила то, что прифронтовые критически важные предприятия с августа 2025 года могут бронировать 100% работников.

«Тот бизнес, который пользуется, все очень благодарны, счастливы. Он на самом деле наращивает свои мощности. Люди возвращаются благодаря этому в город. Поэтому это было очень хорошее решение. И мы надеемся, что в этом году оно останется», — резюмировала она.

