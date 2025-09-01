Десятилетие основания IT-кластера отметили в Харькове
Торжества по случаю 10-летия основания сообщества украинских IT-специалистов «Kharkiv IT Cluster» состоялись в Харькове.
В мероприятии принял участие мэр Игорь Терехов. Он поблагодарил представителей ІТ-сообщества за весомый вклад в развитие Харькова и обратил внимание на уже реализованные проекты и разнообразие планов, пишет пресс-служба горсовета.
«Благодаря вашей работе сегодня мы с гордостью говорим о харьковской стратегии «Smart City». При вашей поддержке в каждой подземной школе были оборудованы цифровые лаборатории, где уже сейчас с удовольствием учатся наши дети. Кроме того, нам вместе удалось невероятное: мы создали первый в Украине Ситуационный центр и разработали систему дифференцированных воздушных тревог. Спасибо также за поддержку наших коммунальных служб, которым вы предоставили бронежилеты для работы на местах обстрелов. Много планов у нас еще впереди, и я уверен, что вместе мы обязательно все реализуем!» — подчеркнул Терехов.
В ходе празднования была проведена церемония погашения спецвыпуска почтовой марки, приуроченной к 10-летию работы «Kharkiv IT Cluster». Как было отмечено, марка символизирует не только признание достижений кластера, но и веру в то, что украинские технологии и таланты будут менять мир к лучшему.
Читайте также: Десять лет Kharkiv IT Cluster: видят ли айтишники свое будущее в Харькове 📹
Категории: Без рубрики; Теги: IT, айтишники, Игорь Терехов, міськрада, новости Харькова;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Торжества по случаю 10-летия основания сообщества украинских IT-специалистов «Kharkiv IT Cluster» состоялись в Харькове.".