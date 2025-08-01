На Харьковщине ветеранам помогут стартовать в IT
Харьковская ОВА сообщила о запуске совместного проекта с Kharkiv IT Cluster — «Veterans2Tech».
«Veterans2Tech – инициатива, предоставляющая практические инструменты для старта в IТ-отрасли: от выбора направления и обучения до знакомства с потенциальными работодателями», — объяснили в пресс-службе ХОВА.
Открытие проекта провели в безопасном пространстве в Харькове. Мероприятие посетило более 160 участников — как офлайн, так и в онлайн-формате. В первую очередь это ветераны и члены их семей. Также присутствовали менторы, представители харьковских IT-компаний и эксперты, которые будут работать с ветеранами в рамках проекта. Открытие посетила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская. Она отметила, что проект призван помощь ветеранам найти новую профессию в сфере IТ.
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«Ветеранская политика — одно из приоритетных направлений работы Харьковской ОВА, которое находится на постоянном контроле Олега Синегубова. Наша общая цель – создавать равные и доступные возможности получения знаний для наших ветеранов и ветеранок. Спасибо Kharkiv IT Cluster за партнерство. Продолжаем совместно работать дальше и создавать новые возможности для гармоничного возвращения наших ветеранов в гражданскую жизнь», – сказала Ковальская.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 13:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА сообщила о запуске совместного проекта с Kharkiv IT Cluster — «Veterans2Tech»".