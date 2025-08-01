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На Харьковщине ветеранам помогут стартовать в IT

Общество 13:54   01.08.2025
Оксана Горун
На Харьковщине ветеранам помогут стартовать в IT Фото: пресс-служба ХОВА

Харьковская ОВА сообщила о запуске совместного проекта с Kharkiv IT Cluster  — «Veterans2Tech».

«Veterans2Tech – инициатива, предоставляющая практические инструменты для старта в IТ-отрасли: от выбора направления и обучения до знакомства с потенциальными работодателями», — объяснили в пресс-службе ХОВА.

Открытие проекта провели в безопасном пространстве в Харькове. Мероприятие посетило более 160 участников — как офлайн, так и в онлайн-формате. В первую очередь это ветераны и члены их семей. Также присутствовали менторы, представители харьковских IT-компаний и эксперты, которые будут работать с ветеранами в рамках проекта. Открытие посетила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская. Она отметила, что проект призван помощь ветеранам найти новую профессию в сфере IТ.

Фото: пресс-служба ХОВА

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«Ветеранская политика — одно из приоритетных направлений работы Харьковской ОВА, которое находится на постоянном контроле Олега Синегубова. Наша общая цель – создавать равные и доступные возможности получения знаний для наших ветеранов и ветеранок. Спасибо Kharkiv IT Cluster за партнерство. Продолжаем совместно работать дальше и создавать новые возможности для гармоничного возвращения наших ветеранов в гражданскую жизнь», – сказала Ковальская.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 13:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА сообщила о запуске совместного проекта с Kharkiv IT Cluster  — «Veterans2Tech»".