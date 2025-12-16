Какую помощь оказывают чернобыльцам на Харьковщине: данные ХОВА
В Харьковской области на учете стоит около 16,7 тысячи граждан, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС. Для них действует отдельная областная программа.
В рамках областной программы «Льготное медицинское обслуживание пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» в 2025 году на помощь чернобыльцам оказали на 4,5 млн грн, проинформировала пресс-служба ХОВА.
На учете на Харьковщине стоят: 8,1 тыс. участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; 4,8 тыс. переселенцев из зон радиоактивного загрязнения; 1,6 тыс. детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также 2,2 тыс. жен (мужей) умерших из-за аварии на атомной АЭС. В области живет 5,1 тысячи людей с инвалидностью, полученной из-за катастрофы.
«Для нас важно обеспечить бесперебойную реализацию всех областных программ, направленных на медицинскую, социальную и реабилитационную поддержку пострадавших от Чернобыльской катастрофы», — подчеркнула заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
Читайте также: Дополнительные 50 млрд грн на «социалку» в 2026 году: что профинансируют из бюджета
При обладминистрации действует Координационный совет по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Последнее заседание состоялось 14 ноября. И по его итогам департамент соцзащиты ХОВА наработал решения, которые отправил в Министерство соцполитики.
