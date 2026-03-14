Соцработники Харькова получили от ЮНИСЕФ 72 ноутбука, но это не все

В пресс-службе мэрии сообщили, что организация ЮНИСЕФ передала 72 ноутбука для харьковских социальных работников.

«В рамках проекта внедряются современные подходы к работе с семьями, усиливается взаимодействие специалистов. Особое внимание уделяется развитию цифрового кейс-менеджмента. Наши специалисты социальной сферы уже прошли необходимое обучение для более эффективной работы в электронных системах для улучшения координации работы при предоставлении услуг и социальном сопровождении семей с детьми», – отметила заместительница мэра Нелли Цыбульник.

Кроме того, для соцработников проведут специальные тренинги. Они должны помочь работникам овладеть современными инструментами и более качественно помогать семьям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

