Соцработники Харькова получили от ЮНИСЕФ 72 ноутбука, но это не все
В пресс-службе мэрии сообщили, что организация ЮНИСЕФ передала 72 ноутбука для харьковских социальных работников.
«В рамках проекта внедряются современные подходы к работе с семьями, усиливается взаимодействие специалистов. Особое внимание уделяется развитию цифрового кейс-менеджмента. Наши специалисты социальной сферы уже прошли необходимое обучение для более эффективной работы в электронных системах для улучшения координации работы при предоставлении услуг и социальном сопровождении семей с детьми», – отметила заместительница мэра Нелли Цыбульник.
Кроме того, для соцработников проведут специальные тренинги. Они должны помочь работникам овладеть современными инструментами и более качественно помогать семьям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Соцработники Харькова получили от ЮНИСЕФ 72 ноутбука, но это не все», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 14:02;