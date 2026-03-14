Соцработники Харькова получили от ЮНИСЕФ 72 ноутбука, но это не все

Общество 14:02   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии сообщили, что организация ЮНИСЕФ передала 72 ноутбука для харьковских социальных работников. 

«В рамках проекта внедряются современные подходы к работе с семьями, усиливается взаимодействие специалистов. Особое внимание уделяется развитию цифрового кейс-менеджмента. Наши специалисты социальной сферы уже прошли необходимое обучение для более эффективной работы в электронных системах для улучшения координации работы при предоставлении услуг и социальном сопровождении семей с детьми», – отметила заместительница мэра Нелли Цыбульник.

Кроме того, для соцработников проведут специальные тренинги. Они должны помочь работникам овладеть современными инструментами и более качественно помогать семьям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Читайте также: Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики

Популярно
Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
14.03.2026, 06:00
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
14.03.2026, 12:47
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
14.03.2026, 10:18
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
14.03.2026, 10:28
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
14.03.2026, 11:14
В Немышлянском районе мужчина чуть не зарезал парня
В Немышлянском районе мужчина чуть не зарезал парня
14.03.2026, 15:15

Новости по теме:

12.02.2026
Робота получили в подарок харьковские чрезвычайники: что он может (фото)
20.01.2026
Третий инклюзивно-ресурсный центр для детей и взрослых заработал в Харькове
22.12.2025
Шла без обуви: полицейские помогли пенсионерке на Харьковщине
19.12.2025
«Четкий сигнал из Европы Путину»: Евросоюз утвердил выплату Украине €90 млрд
16.12.2025
Какую помощь оказывают чернобыльцам на Харьковщине: данные ХОВА


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что организация ЮНИСЕФ передала 72 ноутбука для харьковских социальных работников. ".