Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії повідомили, що організація ЮНІСЕФ передала 72 ноутбуки для харківських соціальних працівників.
“У рамках проекту впроваджуються сучасні підходи до роботи з сім’ями, посилюється взаємодія спеціалістів. Особлива увага приділяється розвитку цифрового кейс-менеджменту. Наші фахівці соціальної сфери вже пройшли необхідне навчання для більш ефективної роботи в електронних системах для покращення координації роботи при наданні послуг та соціальному супроводі сімей з дітьми”, – сказала заступниця мера Неллі Цибульник.
Крім того, для соцпрацівників проведуть спеціальні тренінги. Вони повинні допомогти їм опанувати сучасні інструменти та якісніше допомагати сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: допомога, соцработники, Харків, юнисеф;
Якщо вам цікава новина: «Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 14:02;