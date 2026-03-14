Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все

Суспільство 14:02   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії повідомили, що організація ЮНІСЕФ передала 72 ноутбуки для харківських соціальних працівників. 

“У рамках проекту впроваджуються сучасні підходи до роботи з сім’ями, посилюється взаємодія спеціалістів. Особлива увага приділяється розвитку цифрового кейс-менеджменту. Наші фахівці соціальної сфери вже пройшли необхідне навчання для більш ефективної роботи в електронних системах для покращення координації роботи при наданні послуг та соціальному супроводі сімей з дітьми”, – сказала заступниця мера Неллі Цибульник.

Крім того, для соцпрацівників проведуть спеціальні тренінги. Вони повинні допомогти їм опанувати сучасні інструменти та якісніше допомагати сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Читайте також: Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики

Популярно
У Немишлянському районі чоловік ледь не зарізав хлопця
У Немишлянському районі чоловік ледь не зарізав хлопця
14.03.2026, 15:15
“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник
“Важка ніч”: уламки БпЛА пошкодили поїзд, постраждали машиніст і помічник
14.03.2026, 11:14
Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все
Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все
14.03.2026, 14:02
РФ залишила 3500 жителів Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати
РФ залишила 3500 жителів Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати
14.03.2026, 10:18
Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики
Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики
14.03.2026, 12:47
Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджено підприємство та десяток домів
Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджено підприємство та десяток домів
14.03.2026, 09:50

Новини за темою:

12.02.2026
Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)
20.01.2026
Третій інклюзивно-ресурсний центр для дітей і дорослих запрацював у Харкові
22.12.2025
Йшла без взуття: поліцейські допомогли пенсіонерці на Харківщині
19.12.2025
“Чіткий сигнал із Європи Путіну”: Євросоюз затвердив виплату Україні €90 млрд
16.12.2025
Яку допомогу надають чорнобильцям на Харківщині: дані ХОВА


