Соцпрацівники Харкова отримали від ЮНІСЕФ 72 ноутбуки, але це ще не все

У пресслужбі мерії повідомили, що організація ЮНІСЕФ передала 72 ноутбуки для харківських соціальних працівників.

“У рамках проекту впроваджуються сучасні підходи до роботи з сім’ями, посилюється взаємодія спеціалістів. Особлива увага приділяється розвитку цифрового кейс-менеджменту. Наші фахівці соціальної сфери вже пройшли необхідне навчання для більш ефективної роботи в електронних системах для покращення координації роботи при наданні послуг та соціальному супроводі сімей з дітьми”, – сказала заступниця мера Неллі Цибульник.

Крім того, для соцпрацівників проведуть спеціальні тренінги. Вони повинні допомогти їм опанувати сучасні інструменти та якісніше допомагати сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.