Як пройшла доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
Найбільше боїв власне на Харківщині було на її півночі, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине й у бік Лимана.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм росіян, що намагалися просунутися вперед у бік села Новоплатонівка.
На Лиманському напрямку росіяни 17 разів атакували біля населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 08:23;