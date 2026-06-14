Live

Як пройшла доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:23   14.06.2026
Оксана Якушко
Як пройшла доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Найбільше боїв власне на Харківщині було на її півночі, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине й у бік Лимана.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм росіян, що намагалися просунутися вперед у бік села Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку росіяни 17 разів атакували біля населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії.

Читайте також: Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні
Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні
14.06.2026, 08:49
Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 червня 2026: яке свято та день в історії
14.06.2026, 06:00
Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200
Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200
13.06.2026, 21:16
79-річний спортсмен з Харкова став чемпіоном світу та встановив рекорд
79-річний спортсмен з Харкова став чемпіоном світу та встановив рекорд
13.06.2026, 17:50
Глухий кут на фронті й “сафарі” на людей у прикордонні Харківщини – огляд
Глухий кут на фронті й “сафарі” на людей у прикордонні Харківщини – огляд
13.06.2026, 20:22
Якою буде погода в неділю — прогноз по Харкову та області на 14 червня
Якою буде погода в неділю — прогноз по Харкову та області на 14 червня
13.06.2026, 19:00

Новини за темою:

13.06.2026
Де сьогодні, 13 червня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
13.06.2026
10 разів атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
09.06.2026
Де сьогодні на Харківщині атакували військові РФ — інформація Генштабу ЗСУ
08.06.2026
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — інформація Генштабу ЗСУ
03.06.2026
Два бої наразі точаться на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як пройшла доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 08:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше боїв власне на Харківщині було на її півночі, повідомив Генштаб ЗСУ.".