Як пройшла доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Найбільше боїв власне на Харківщині було на її півночі, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине й у бік Лимана.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм росіян, що намагалися просунутися вперед у бік села Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку росіяни 17 разів атакували біля населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії.