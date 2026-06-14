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Как прошли сутки на фронтах Харьковской области – Генштаб ВСУ

Фронт 08:23   14.06.2026
Оксана Якушко
Как прошли сутки на фронтах Харьковской области – Генштаб ВСУ

Больше всего боев собственно в Харьковской области было на ее севере, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана.

На Купянском направлении украинские защитники отразили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться вперед в сторону села Новоплатоновка.

На Лиманском направлении россияне 17 раз атаковали возле населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в сторону Шейковки, Новогоровки и Надежды.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 08:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего боев собственно в Харьковской области было на ее севере, сообщил Генштаб ВСУ.".