Как прошли сутки на фронтах Харьковской области – Генштаб ВСУ

Больше всего боев собственно в Харьковской области было на ее севере, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана.

На Купянском направлении украинские защитники отразили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться вперед в сторону села Новоплатоновка.

На Лиманском направлении россияне 17 раз атаковали возле населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в сторону Шейковки, Новогоровки и Надежды.