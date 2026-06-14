Как прошли сутки на фронтах Харьковской области – Генштаб ВСУ
Больше всего боев собственно в Харьковской области было на ее севере, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана.
На Купянском направлении украинские защитники отразили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться вперед в сторону села Новоплатоновка.
На Лиманском направлении россияне 17 раз атаковали возле населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в сторону Шейковки, Новогоровки и Надежды.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 08:23;