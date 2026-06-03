Два бої наразі точаться на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
3 червня росіяни атакували на півночі Харківської області та біля Куп’янська, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Вільча та Охрімівка. Один запеклий бій триває і в ці хвилини.
На Куп’янському відтинку фронту окупанти два рази йшли в атаку, намагаючись прорватися уперед біля села Новоплатонівка та міста Куп’янськ. Один бій досі триває.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, росіян відтіснили у бік Мілового й звільнили Одрадне на півночі Харківщини, а вони зайняли північ села Копанки, розповів військовий оглядач Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 18:26;