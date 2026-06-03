Два бої наразі точаться на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

3 червня росіяни атакували на півночі Харківської області та біля Куп’янська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Вільча та Охрімівка. Один запеклий бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському відтинку фронту окупанти два рази йшли в атаку, намагаючись прорватися уперед біля села Новоплатонівка та міста Куп’янськ. Один бій досі триває.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, росіян відтіснили у бік Мілового й звільнили Одрадне на півночі Харківщини, а вони зайняли північ села Копанки, розповів військовий оглядач Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.