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Два бої наразі точаться на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:26   03.06.2026
Оксана Якушко
Два бої наразі точаться на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

3 червня росіяни атакували на півночі Харківської області та біля Куп’янська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Вільча та Охрімівка. Один запеклий бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському відтинку фронту окупанти два рази йшли в атаку, намагаючись прорватися уперед біля села Новоплатонівка та міста Куп’янськ. Один бій досі триває.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, росіян відтіснили у бік Мілового й звільнили Одрадне на півночі Харківщини, а вони зайняли північ села Копанки, розповів військовий оглядач Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 18:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 червня росіяни атакували на півночі Харківської області та біля Куп’янська, повідомив Генштаб ЗСУ.".