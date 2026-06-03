Коли в області після сирени повідомлятимуть тип загрози, як у Харкові — строки

Систему повітряних тривог в області планують вдосконалити, аби мешканці отримували додаткову інформацію про конкретний тип загрози — так, як це вже реалізовано в Харкові. Проєкт планують утілити в життя до кінця року, проте все залежить від фінансування, розповів на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, запровадження диференціації загроз на офіційному рівні має певні юридичні та технічні складнощі.

«Щодо диференціації загрози — тут з цим трохи важко, тому що державного стандарту щодо цього немає. Тобто наша, державна відповідальність залишається в тому, щоб увімкнути сигнал повітряної тривоги, тому що йде потенційна небезпека. Звичайно, люди мають реагувати незалежно від того, чи це “шахед”, чи це “ланцет”, чи ракетна небезпека, чи балістика з Криму», — пояснив Синєгубов.

За його словами, ХОВА спільно з ДСНС працює над тим, щоб офіційні сирени та системи оповіщення давали людям чіткий контекст: чи це атака БпЛА, загроза ракетних ударів чи обстрілу з РСЗВ.

Водночас Синєгубов закликав до обережності під час майбутнього тестування системи, адже бувають випадки комбінованих атак.

«Плани — до кінця року її запровадити. Однак, знову ж таки, це питання фінансування. 70 мільйонів гривень ми наразі маємо спрямувати на ці напрямки», — резюмував начальник ХОВА.