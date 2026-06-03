Когда в области после сирены будут сообщать тип угрозы, как в Харькове — сроки

Систему воздушных тревог в области планируют усовершенствовать, чтобы жители получали дополнительную информацию о конкретном типе угрозы — так, как это уже реализовано в Харькове. Проект планируют воплотить в жизнь до конца года, однако все зависит от финансирования, рассказал на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, внедрение дифференциации угроз на официальном уровне имеет определенные юридические и технические сложности.

«Что касается дифференциации угрозы — здесь с этим немного трудно, потому что государственного стандарта по этому поводу нет. То есть наша, государственная ответственность остается в том, чтобы включить сигнал воздушной тревоги, потому что идет потенциальная опасность. Конечно, люди должны реагировать независимо от того, «Шахед» это, «Ланцет», ракетная опасность или баллистика из Крыма», — объяснил Синегубов.

По его словам, ХОВА совместно с ГСЧС работает над тем, чтобы официальные сирены и системы оповещения давали людям четкий контекст: атака ли это БпЛА, угроза ракетных ударов или обстрела из РСЗО.

В то же время Синегубов призвал к осторожности во время будущего тестирования системы, ведь бывают случаи комбинированных атак.

«Планы — до конца года ее внедрить. Однако это вопрос финансирования. 70 миллионов гривен мы сейчас должны направить на эти направления», — резюмировал начальник ХОВА.