Когда в области после сирены будут сообщать тип угрозы, как в Харькове — сроки
Систему воздушных тревог в области планируют усовершенствовать, чтобы жители получали дополнительную информацию о конкретном типе угрозы — так, как это уже реализовано в Харькове. Проект планируют воплотить в жизнь до конца года, однако все зависит от финансирования, рассказал на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, внедрение дифференциации угроз на официальном уровне имеет определенные юридические и технические сложности.
«Что касается дифференциации угрозы — здесь с этим немного трудно, потому что государственного стандарта по этому поводу нет. То есть наша, государственная ответственность остается в том, чтобы включить сигнал воздушной тревоги, потому что идет потенциальная опасность. Конечно, люди должны реагировать независимо от того, «Шахед» это, «Ланцет», ракетная опасность или баллистика из Крыма», — объяснил Синегубов.
По его словам, ХОВА совместно с ГСЧС работает над тем, чтобы официальные сирены и системы оповещения давали людям четкий контекст: атака ли это БпЛА, угроза ракетных ударов или обстрела из РСЗО.
В то же время Синегубов призвал к осторожности во время будущего тестирования системы, ведь бывают случаи комбинированных атак.
«Планы — до конца года ее внедрить. Однако это вопрос финансирования. 70 миллионов гривен мы сейчас должны направить на эти направления», — резюмировал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 17:40;