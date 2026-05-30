Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 атак на Харківщині: де штурмували окупанти
Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанськ та у бік Тернової, Ізбицького.
На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка, Новоосинове та у районах Борівської Андріївки й Петропавлівки.
«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 291 бойове зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають. Попри це в Міноборони РФ заявляють про успіхи, кажуть аналітики. Детальніше.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 08:08;