Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 атаку, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, у 2-му корпусі НГУ «Хартія» повідомляють, що спільно з іншими підрозділами СОУ будують глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку. Кажуть: такий наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ.
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 16:47;