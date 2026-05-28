Live

Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:47   28.05.2026
Вікторія Яковенко
Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у 2-му корпусі НГУ «Хартія» повідомляють, що спільно з іншими підрозділами СОУ будують глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку. Кажуть: такий наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також: Мати привезла на город: чи повертаються батьки з дітьми на Куп’янщину

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
28.05.2026, 16:47
Глибокоешелоновану оборону будують на Харківщині: що це означає (відео)
Глибокоешелоновану оборону будують на Харківщині: що це означає (відео)
28.05.2026, 15:33
Скільки нових будинків купили жителі Харківщини за програмою “єВідновлення”
Скільки нових будинків купили жителі Харківщини за програмою “єВідновлення”
28.05.2026, 16:19
Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
28.05.2026, 13:43
Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насувається
Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насувається
28.05.2026, 13:19
Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки
Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки
28.05.2026, 14:15

Новини за темою:

28.05.2026
Глибокоешелоновану оборону будують на Харківщині: що це означає (відео)
26.05.2026
Чи є право на радість під час війни? Відповідь психіатра з Харкова (відео)
25.05.2026
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
25.05.2026
Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов
22.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".