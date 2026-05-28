Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у 2-му корпусі НГУ «Хартія» повідомляють, що спільно з іншими підрозділами СОУ будують глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку. Кажуть: такий наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ.