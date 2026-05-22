Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше

Упродовж минулої доби українські захисники відбили 16 штурмів окупантів. Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

На півночі регіону зафіксували десять зіткнень. Бої йшли поблизу Лимана, Вільчі, Синельникового, Вовчанських Хуторів та у сторону Ізбицького.

На Куп’янському напрямку СОУ стримали шість атак ЗС РФ у районі Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у відомстві.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: