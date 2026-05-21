Чи є ще окупанти в Куп’янську, де притисли росіян до кордону – Трегубов

У Куп’янську ще перебувають військовослужбовці РФ, їх – мінімальна кількість, повідомив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

«У Куп’янську продовжується тиск росіян на східному березі, і продовжуються спроби інфільтрації на північ від міста. Так, вони зараз неефективні, вони зараз не доходять до міста, але, на жаль, кілька недобитих в самому місті ще є. Так само, як і деякі особи, які все ж таки встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу. Загальна кількість, ну, до двох десятків, можливо, до кількох десятків осіб. Учора фіксувалися сім унікальних позивних», – зазначив Трегубов.

При цьому він розповів, що фіксують позитивну динаміку на Великобурлуцькому напрямку.

«Де росіян фактично притисли до кордону, де росіяни втратили два населені пункти за останній місяць. Власне, втратили Одрадне, ми про це повідомляли. І, скажімо так, Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який в нього був десь рік тому, до того, як росіяни змогли створити там певну зону контролю», – повідомили в ЗСУ.

