Нова фотозона з «глибоким символічним змістом» з’явилась у центрі Харкова

До Дня вишиванки в саду Шевченка з’явилася патріотична декорація в синьо-жовтих кольорах.

«Елементи якої, наче нитки традиційного оберега, переплітаються у глибокий символічний зміст. Крила уособлюють надію, сині волошкові барви символізують нерозривний зв’язок із рідною землею, а жовті півонії — розквіт та безперервне удосконалення. Наче закодований у вишивці орнамент, увесь цей ансамбль відображає наше спільне бачення майбутнього Харкова та всієї України», – пояснюють у пресслужбі Центрального парку.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, відзначається День вишиванки. З нагоди свята, на роботу працівники харківських служб прийшли у національному одязі.