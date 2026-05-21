Нова фотозона з «глибоким символічним змістом» з’явилась у центрі Харкова
Фото: Центральний парк
До Дня вишиванки в саду Шевченка з’явилася патріотична декорація в синьо-жовтих кольорах.
«Елементи якої, наче нитки традиційного оберега, переплітаються у глибокий символічний зміст. Крила уособлюють надію, сині волошкові барви символізують нерозривний зв’язок із рідною землею, а жовті півонії — розквіт та безперервне удосконалення. Наче закодований у вишивці орнамент, увесь цей ансамбль відображає наше спільне бачення майбутнього Харкова та всієї України», – пояснюють у пресслужбі Центрального парку.
Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, відзначається День вишиванки. З нагоди свята, на роботу працівники харківських служб прийшли у національному одязі.
Читайте також: Харків укривається квітами: де працюють комунальники
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: день вышиванки, новини Харкова, сад Шевченко, фотозона;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нова фотозона з «глибоким символічним змістом» з’явилась у центрі Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 14:38;