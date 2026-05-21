Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області поінформували, що через загрозу застосування БпЛА перекрили частину окружної траси.

“Через активність російських БпЛА на харківській кільцевій дорозі тимчасово закривається рух для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі М-03 на ділянці км 491 — км 501 (від екопарку до Липцівського перехрестя)”, – написали шляховики.

Нагадаємо, раніше не їхати до двох районів Харкова по окружній закликав Олександр Гололобов. На кордоні Малоданилівської та сусідньої громад зафіксоване влучання FPV-дрона в автомобіль. Це вже друге влучання за тиждень у цьому місці. “З міркувань безпеки тим, хто рухається з громади до Київського та Салтівського районів міста, рекомендую пересуватися тільки містом”, – написав він.

До цього начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти атакували вантажне авто у Харківському районі. Відомо про одного загиблого.