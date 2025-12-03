“Дивні дива”: коли вийде кінцівка сезону, анонсований спін-офф
У день прем’єри 5-го, фінального, сезону серіалу “Дивні дива” стрімінговий сервіс Netflix зависав – настільки було багато охочих дізнатися, як там справи, в Гокінсі.
Тим, хто вже переглянув перші чотири серії сезону, що вийшли 27 листопада, доведеться запастися терпінням. Ще три епізоди вийдуть на другий день Різдва – 26 грудня. Фінальний, 8-й, анонсований на Новий рік (в Україні він буде доступний 1 січня). Творці серіалу брати Метт і Росс Даффери твердо та неодноразово заявляли: продовження не буде. Сценаристи мають намір логічно завершити всі сюжетні лінії історії та поставити крапку. Однак всесвіт “Дивних див”, виглядає, не зникне. Завершаться лише історії головних героїв. Netflix підтвердив: буде спін-офф.
Подробиці про нього повідомляє Marie Claire.
Зараз спін-офф уже в розробці. Брати Даффери натякнули, що вже сформована нова група співробітників. Але подробиці процесу тримають у суворому секреті. У відповідях на запитання журналістів і фанатів автори все ж таки дали деякі “зачіпки”. По-перше, вони запевнили, що спін-офф не стане переосмисленням того, що ми вже знаємо. Також “відгалуження” серіалу не продовжуватиме історії його головних героїв.
“Я читав чутки про те, що буде спін-офф “Одинадцять”, спін-офф про Стіва та Дастіна або ще якийсь проєкт з лабораторії. Мені це нецікаво, бо ми все це вже робили”, – прокоментував Росс Даффер.
Поєднувати нову історію з класичним серіалом буде лише “сполучна тканина” – спільний всесвіт. Брати анонсують, що спін-офф “на 1000% відрізнятиметься” від “Дивних див”.
“Йдеться швидше про те, щоб почати все наново з новими персонажами”, – сказав в інтерв’ю Variety у жовтні 2025 року Метт Даффер.
При цьому актори класичного складу серіалу все ж таки можуть з’являтися в спін-оффі – як запрошені зірки в епізодичних ролях.
