“Дивні дива”: коли вийде кінцівка сезону, анонсований спін-офф

Культура 10:19   03.12.2025
Оксана Горун
У день прем’єри 5-го, фінального, сезону серіалу “Дивні дива” стрімінговий сервіс Netflix зависав – настільки було багато охочих дізнатися, як там справи, в Гокінсі.

Тим, хто вже переглянув перші чотири серії сезону, що вийшли 27 листопада, доведеться запастися терпінням. Ще три епізоди вийдуть на другий день Різдва – 26 грудня. Фінальний, 8-й, анонсований на Новий рік (в Україні він буде доступний 1 січня). Творці серіалу брати Метт і Росс Даффери твердо та неодноразово заявляли: продовження не буде. Сценаристи мають намір логічно завершити всі сюжетні лінії історії та поставити крапку. Однак всесвіт “Дивних див”, виглядає, не зникне. Завершаться лише історії головних героїв. Netflix підтвердив: буде спін-офф.

Подробиці про нього повідомляє Marie Claire.

Зараз спін-офф уже в розробці. Брати Даффери натякнули, що вже сформована нова група співробітників. Але подробиці процесу тримають у суворому секреті. У відповідях на запитання журналістів і фанатів автори все ж таки дали деякі “зачіпки”. По-перше, вони запевнили, що спін-офф не стане переосмисленням того, що ми вже знаємо. Також “відгалуження” серіалу не продовжуватиме історії його головних героїв.

“Я читав чутки про те, що буде спін-офф “Одинадцять”, спін-офф про Стіва та Дастіна або ще якийсь проєкт з лабораторії. Мені це нецікаво, бо ми все це вже робили”, – прокоментував Росс Даффер.

Читайте також: “Венздей”: другий сезон серіалу встановив рекорд за тиждень після прем’єри

Поєднувати нову історію з класичним серіалом буде лише “сполучна тканина” – спільний всесвіт. Брати анонсують, що спін-офф “на 1000% відрізнятиметься” від “Дивних див”.

“Йдеться швидше про те, щоб почати все наново з новими персонажами”, – сказав в інтерв’ю Variety у жовтні 2025 року Метт Даффер.

При цьому актори класичного складу серіалу все ж таки можуть з’являтися в спін-оффі – як запрошені зірки в епізодичних ролях.

