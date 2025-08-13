“Венздей”: другий сезон серіалу встановив рекорд за тиждень після прем’єри

Перша частина другого сезону серіалу “Венздей” посіла перше місце серед англомовних серіалів у найбільшій кількості країн (91) за перший тиждень.

Серіал уже переглянули 50 мільйонів людей, повідомив офіційний сайт Netflix. А загальна кількість годин перегляду досягла 201 мільйона. За останніми даними, другий сезон серіалу отримав рейтинг 82% від критиків і 79% від глядачів.

“Ні для кого не секрет, що другий сезон “Венздей” миттєво став мегахітом. Перший сезон – найтрансльованіший серіал в історії Netflix, і це багато про що говорить. Netflix зарекомендував себе як стрімінговий сервіс, що створює серіали, які миттєво стають культурними феноменами. Як і “Дуже дивні справи” чи “Бріджертони”, дебют “Уенздей” у 2022 році був відзначений широкою підтримкою “сарафанного радіо” в соціальних мережах. Попри майже трирічну перерву між сезонами, другий сезон справив той самий ефект. У перший тиждень кількість глядачів першого сезону вже досягла 20% від числа глядачів першого, і це лише перша половина”, – пише Screen Rant.

Аналітики сфери розваг роблять прогноз, що кількість глядачів другого сезону “Венздей” ще зросте після виходу другої частини у вересні, оскільки багато глядачів захочуть дочекатися, поки вийдуть усі серії, перш ніж дивитися їх. Тож другий сезон “Венздей” з великою ймовірністю стане найпопулярнішим стрімінговим шоу Netflix за всю історію. Що характерно – серіал популярний далеко за межами США та Європи.

<br />

“Серіал посідає перше місце в низці країн Латинської Америки з великим телевізійним ринком, таких як Бразилія, Мексика та Аргентина”, – зазначають у Screen Rant.

Саме цим фахівці пояснюють таку велику різницю в кількості переглядів між максимально популярним у США серіалом “Дуже дивні справи” та “Венздей” – більш ніж 100 мільйонів.

“Світовий успіх “Венздей” – це вирішальний фактор”, – пишуть аналітики.

Зазначимо, реліз перших чотирьох серій другого сезону відбувся 6 серпня 2025 року на Netflix. У другому сезоні головна героїня після літніх канікул повертається до школи Невермор. Велику увагу автори сценарію приділили її стосункам із матір’ю Мартішею Адамс. Також у серіалі продовжили розкривати образи найближчих друзів Венздей, насамперед Енід Сінклер – її сусідки по кімнаті. У другому сезоні серіалу знялася Леді Гага – у ролі нової вчительки Розалін Ротвуд.