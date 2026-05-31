Висадку лісу на Харківщини призупинили — причина (фото)

Весняна посадкова кампанія у лісах Харківської області завершена. У регіоні створили чи оновили насадження на площі 236 гектарів.

Як повідомили у Слобожанській філії ДП “Ліси України”, лідером стало Жовтневе надлісництво, де висадили 133,9 гектара.

Однією з головних особливостей цієї кампанії стало створення мішаних лісів. Лісівники поєднували сосну з дубом, липою, кленом, березою та горіхом. Такий підхід допоможе виростити стійкіші до пожеж та шкідників масиви. Особливу увагу приділили відновленню лісів Ізюмського надлісництва, які найбільше потерпають від обстрілів та пожеж. Попри мінну небезпеку та близькість до фронту, на безпечних ділянках там вдалося засадити 37,1 гектара.

Окрім відновлення вже наявних лісів, лісівники створювали нові масиви на землях, де раніше не було дерев. Також збільшилися обсяги висадки сіянців із закритою кореневою системою, які мають значно вищу приживлюваність.

Наразі триває активний догляд за молодими насадженнями, а нову посадкову кампанію лісівники розпочнуть уже восени, додали у філії.