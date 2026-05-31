Live

Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)

Общество 13:44   31.05.2026
Елена Нагорная
Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)

Весенняя посадочная кампания в лесах Харьковской области завершена. В регионе создали либо обновили насаждения на площади 236 гектаров.

Как сообщили в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины», лидером стало Октябрьское надлесничество, где высадили 133,9 гектара.

Одной из главных особенностей этой кампании стало создание смешанных лесов. Лесоводы сочетали сосну с дубом, липой, кленом, березой и орехом. Такой подход поможет вырастить более устойчивые к пожарам и вредителям массивы. Особое внимание уделили восстановлению лесов Изюмского надлесничества, которые больше всего страдают от обстрелов и пожаров. Несмотря на минную опасность и близость к фронту, на безопасных участках там удалось засадить 37,1 гектара.

Кроме восстановления уже существующих лесов, создавали новые массивы на землях, где раньше не было деревьев. Также увеличились объемы высадки сеянцев с закрытой корневой системой, которые имеют значительно более высокую приживаемость.

Сейчас продолжается активный уход за молодыми насаждениями, а новую посадочную кампанию начнут уже осенью, добавили в филиале.

Читайте также: Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
01.06.2026, 01:40
Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
31.05.2026, 08:00
Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
31.05.2026, 20:01
Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹
Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹
31.05.2026, 18:03
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
31.05.2026, 21:03
Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)
Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)
31.05.2026, 13:44

Новости по теме:

28.05.2026
Что наделал сильный ветер в Харькове накануне, показали коммунальщики (фото)
22.05.2026
Неизвестный повредил деревья в Харькове: коммунальщики обратились к горожанам
19.05.2026
«Черный лесоруб» нарубил 21 дерево на 101 тысячу гривен – ему грозит семь лет
29.04.2026
Новая аллея лип появилась в Харькове: где высадили деревья (фото)
29.04.2026
Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 13:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весенняя посадочная кампания в лесах Харьковской области завершена. В регионе создали либо обновили насаждения на площади 236 гектаров.".