Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)

Весенняя посадочная кампания в лесах Харьковской области завершена. В регионе создали либо обновили насаждения на площади 236 гектаров.

Как сообщили в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины», лидером стало Октябрьское надлесничество, где высадили 133,9 гектара.

Одной из главных особенностей этой кампании стало создание смешанных лесов. Лесоводы сочетали сосну с дубом, липой, кленом, березой и орехом. Такой подход поможет вырастить более устойчивые к пожарам и вредителям массивы. Особое внимание уделили восстановлению лесов Изюмского надлесничества, которые больше всего страдают от обстрелов и пожаров. Несмотря на минную опасность и близость к фронту, на безопасных участках там удалось засадить 37,1 гектара.

Кроме восстановления уже существующих лесов, создавали новые массивы на землях, где раньше не было деревьев. Также увеличились объемы высадки сеянцев с закрытой корневой системой, которые имеют значительно более высокую приживаемость.

Сейчас продолжается активный уход за молодыми насаждениями, а новую посадочную кампанию начнут уже осенью, добавили в филиале.