Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷
Харьков продолжают готовить к теплу. Коммунальщики рассказали, какие работы сейчас идут в городе.
В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Лопанской набережной начали озеленение сквера. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. Говорят: со временем здесь посадят новые деревья, которые дополнят зеленую композицию локации и создадут уют и прохладу.
Тем временем в Александровском сквере готовят к запуску фонтан.
«Специалисты сегодня проверили состояние чаши водоема, протестировали насосы, управляющую электронику, смонтировали форсунки», — отметили коммунальщики.
Включить фонтан планируют к концу недели.
Весенние работы продолжаются и во дворах Харькова.
«Коммунальщики ухаживают за зелеными насаждениями и газонами, красят элементы благоустройства, упорядочивают клумбы и цветники, разрыхляют почву, сеют семена цветов, собранные прошлой осенью, и рассаживают многолетние растения. Например, с начала весеннего периода коммунальщики выполнили санитарную обрезку примерно 42 тыс. кустов, покрасили более 34 тыс. элементов благоустройства, высадили около 30 тыс. многолетних растений», — сообщили в КП «Дорремстрой».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерева, деревья, клумбы, набережная, новости Харькова, фонтан;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 14:13;