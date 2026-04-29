Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷

Харьков продолжают готовить к теплу. Коммунальщики рассказали, какие работы сейчас идут в городе.

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Лопанской набережной начали озеленение сквера. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. Говорят: со временем здесь посадят новые деревья, которые дополнят зеленую композицию локации и создадут уют и прохладу.

Тем временем в Александровском сквере готовят к запуску фонтан.

«Специалисты сегодня проверили состояние чаши водоема, протестировали насосы, управляющую электронику, смонтировали форсунки», — отметили коммунальщики.

Включить фонтан планируют к концу недели.

Весенние работы продолжаются и во дворах Харькова.

«Коммунальщики ухаживают за зелеными насаждениями и газонами, красят элементы благоустройства, упорядочивают клумбы и цветники, разрыхляют почву, сеют семена цветов, собранные прошлой осенью, и рассаживают многолетние растения. Например, с начала весеннего периода коммунальщики выполнили санитарную обрезку примерно 42 тыс. кустов, покрасили более 34 тыс. элементов благоустройства, высадили около 30 тыс. многолетних растений», — сообщили в КП «Дорремстрой».