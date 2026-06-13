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Какой будет погода в воскресенье — прогноз по Харькову и области на 14 июня

Общество 19:00   13.06.2026
Виктория Яковенко
Какой будет погода в воскресенье — прогноз по Харькову и области на 14 июня

В воскресенье, 14 июня, в Харьковской области ночью местами будет небольшой дождь и гроза. Днем по городу и области — без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 13-15 градусов тепла, днем ​​- 22-24, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов со знаком «плюс», днем ​​– 21–26.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Напомним, в интервью МГ «Объектив» заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что самым жарким месяцем нынешнего лета станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 19:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 14 июня, в Харьковской области ночью местами будет небольшой дождь и гроза. Днем по городу и области — без осадков.".