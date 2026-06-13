Какой будет погода в воскресенье — прогноз по Харькову и области на 14 июня
В воскресенье, 14 июня, в Харьковской области ночью местами будет небольшой дождь и гроза. Днем по городу и области — без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать 13-15 градусов тепла, днем - 22-24, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 11–16 градусов со знаком «плюс», днем – 21–26.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Напомним, в интервью МГ «Объектив» заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух спрогнозировала, что самым жарким месяцем нынешнего лета станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 19:00;