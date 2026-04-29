«Настоящий биг босс» появился в экопарке под Харьковом: кто приехал из Днепра

В харьковский экопарк из Днепра привезли минипига Клауса. Сейчас с ним пытаются подружиться.

«Настоящий биг босс: внимательно следит за порядком, держит все под контролем и, кажется, точно знает, кто здесь главный. Но стоит зайти к нему в гости — и строгий руководитель мгновенно меняется. Клаус с удовольствием знакомится, тянется к людям и охотно уделяет свое внимание каждому, кто приходит», — рассказали в пресс-службе экопарка.

Там также отметили, что свиньи очень умные, интеллектом похожи на собак.

«Они могут выполнять команды и быть другом», — добавили работники.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, в харьковском экопарке устроили весеннюю диету для своих хищников. Львенок Лева за зиму набрал лишний вес, поэтому его временно переводят из мясного рациона на овощи и фрукты. Как и маленького ягуара Кактуса.