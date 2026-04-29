«Справжній бігбос» з’явився в екопарку під Харковом: хто приїхав з Дніпра 📹
До харківського екопарку з Дніпра привезли мініпіга Клауса. Наразі із ним намагаються подружитися.
«Справжній бігбос: уважно стежить за порядком, тримає все під контролем і, здається, точно знає, хто тут головний. Та варто лише зайти до нього в гості — і строгий керівник миттєво змінюється. Клаус із задоволенням знайомиться, тягнеться до людей і охоче дарує свою увагу кожному, хто приходить», – розповіли у пресслужбі екопарку.
Там також зазначили, що свині – дуже розумні, інтелектом схожі на собак.
«Вони можуть виконувати команди та бути другом», – додали працівники.
Відео: Харківський екопарк
Нагадаємо, у харківському екопарку влаштували весняну дієту для своїх хижаків. Левеня Льова за зиму набрало зайву вагу, тому його тимчасово переводять з м’ясного раціону на овочі та фрукти. Як і маленького ягуара Кактуса.
Читайте також: “Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, свинья, Харьковський екопарк;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 12:09;