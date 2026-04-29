«Справжній бігбос» з’явився в екопарку під Харковом: хто приїхав з Дніпра 📹

До харківського екопарку з Дніпра привезли мініпіга Клауса. Наразі із ним намагаються подружитися.

«Справжній бігбос: уважно стежить за порядком, тримає все під контролем і, здається, точно знає, хто тут головний. Та варто лише зайти до нього в гості — і строгий керівник миттєво змінюється. Клаус із задоволенням знайомиться, тягнеться до людей і охоче дарує свою увагу кожному, хто приходить», – розповіли у пресслужбі екопарку.

Там також зазначили, що свині – дуже розумні, інтелектом схожі на собак.

«Вони можуть виконувати команди та бути другом», – додали працівники.

Нагадаємо, у харківському екопарку влаштували весняну дієту для своїх хижаків. Левеня Льова за зиму набрало зайву вагу, тому його тимчасово переводять з м’ясного раціону на овочі та фрукти. Як і маленького ягуара Кактуса.