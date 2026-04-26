Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак
У харківському екопарку влаштували весняну дієту для своїх хижаків. Левеня Льова за зиму набрало зайву вагу, тому його тимчасово переводять з м’ясного раціону на овочі та фрукти. Як і маленького ягуара Кактуса.
Про це розповіли на фейсбук-сторінці екопарку.
Льові запропонували моркву, виноград та яблуко. За словами працівників, на овочево-фруктову дієту він перейшов із великим апетитом.
“Виноградик. Оце стане вашим улюбленим блюдом точно. Це дуже їстівне, я вас запевняю. З яким величезним апетитом Льова перейшов на виноградик замість м’ясної дієти”, — відзначив працівник екопарку.
Льова охоче скуштував і яблуко. Працівник пожартував, що тепер він харчуватиметься лише овочами та фруктами, адже це “дуже смачно”.
Читайте також: В екопарку під Харковом – поповнення: хто народився (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: екопарк, лев, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 08:38;