Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак

У харківському екопарку влаштували весняну дієту для своїх хижаків. Левеня Льова за зиму набрало зайву вагу, тому його тимчасово переводять з м’ясного раціону на овочі та фрукти. Як і маленького ягуара Кактуса.

Про це розповіли на фейсбук-сторінці екопарку.

Льові запропонували моркву, виноград та яблуко. За словами працівників, на овочево-фруктову дієту він перейшов із великим апетитом.

“Виноградик. Оце стане вашим улюбленим блюдом точно. Це дуже їстівне, я вас запевняю. З яким величезним апетитом Льова перейшов на виноградик замість м’ясної дієти”, — відзначив працівник екопарку.

Льова охоче скуштував і яблуко. Працівник пожартував, що тепер він харчуватиметься лише овочами та фруктами, адже це “дуже смачно”.