В екопарку під Харковом – поповнення: хто народився (відео)

В харківському екопарку в родині кільцехвостих лемурів народилися двоє крихітних малюків.

«Поки, що вони не відпускають маму, міцно тримаючись за її теплу шерстку та спостерігаючи за світом із найбезпечнішого місця. Коли вони підростуть, то почнуть вивчати цей світ вже самостійно. Але турботлива матуся буде завжди поруч», – розповіли у пресслужбі парку.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, наприкінці березня в екопарку під Харковом народився бичок сірої угорської корови. Працівники розповідали, що тваринка ще ледь трималась на ніжках, але вже уважно розглядала та вивчала цей світ.