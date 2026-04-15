Атака на Печенізьку греблю: чи був прорив і витік води — дані гідрологів

Оригінально 10:09   15.04.2026
Олена Нагорна
Атака на Печенізьку греблю: чи був прорив і витік води — дані гідрологів

Регіональний центр з гідрометеорології не зафіксував витоку води з Печенізького водосховища після атаки шістьма КАБами на греблю у селищі Печеніги 14 квітня, розповіла МГ “Об’єктив” Людмила Озерна, завідувачка сектору гідропрогнозів.

За її словами, о 08:00 вона отримала інформацію з гідрологічних постів на Печенізькому водосховищі, зокрема по Печенізькій греблі. Ознак прориву не виявлено — нижній б’єф залишається спокійним.

“Є гребля. Верхній б’єф — це саме водосховище. Нижній б’єф — це коли скид йде з водосховища (знаходиться за гідротехнічною спорудою – ред.). Ми сьогодні подивилися. По Печенігах нижній б’єф у нас спокійний. По нулях. Тобто ніякого прориву ми не побачили по річці”, — зазначила Озерна.

За її словами, у Чугуєві, що нижче за течією, зафіксовано підйом води на 2 см, але це пов’язано з опадами.

“Все поки що нормально. Немає такого, що воно прорвало й пішла вода. Такого наші пости не зафіксували. На річці все спокійно поки що. На сьогоднішній момент, дай Боже, щоб воно і далі було”, — додала Озерна.

Наповнення Печенізького водосховища наразі становить понад 90%.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, шість КАБів скинули росіяни на Печенізьку греблю 14 квітня. Про удар повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 16-й армійський корпус ЗСУ опублікував відео «прильотів». Захисники заспокоїли: споруда вціліла. Чотири бомби влучили в землю поряд, ще дві – у воду. При цьому у ЗСУ зазначили: росіяни не дарма обрали саме цей час для атаки. Вони намагаються скористатися весняним водопіллям, коли рівень у Печенізькому водосховищі максимальний. Руйнування греблі зараз могло б призвести до катастрофічних наслідків для громад, що знаходяться нижче за течією: викликати масштабне затоплення та екологічне лихо. Відео та заява армійського корпусу з’явилися на тлі спроб ворожої пропаганди розігнати паніку фейковими повідомленнями про аварійний скид води. Військові запевнили: усе під контролем.

Читайте також: Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить

Автор: Олена Нагорна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр з гідрометеорології не зафіксував витоку води з Печенізького водосховища після атаки шістьма КАБами на греблю у селищі Печеніги 14 квітня.".