Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить

У випадку руйнування греблі Печенізького водосховища за добу вода дійде до Чугуєва, а за дві – до Змієва. При цьому підтоплення загрожує здебільшого лівобережжю Сіверського Дінця, а інших річок, що в нього впадають, це взагалі не торкнеться. Через деякий час після розливу річище Сіверського Дінця стане таким же, як було, тобто не розшириться.

Про це МГ “Об’єктив” розповіла Людмила Озерна, завідувачка сектору гідропрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології. Вона зазначила, що у випадку руйнації греблі вода рухатиметься Сіверським Дінцем через селище Печеніги, Чугуїв, селище Есхар, Зміїв і нижче за течією.



“В основному буде підтоплення спостерігатися на лівому березі, тому що він пологіший. У нас буде час, щоб оповістити наші служби – ДСНС, різні рятувальні служби. До Чугуєва доба. Усе буде залежати, наскільки буде масштабна ця ситуація. До Змієва десь 48 годин, це приблизно”, – розповіла Озерна.



Вона пояснила, що розливу інших річок, які впадають у Сіверський Донець, не буде. Водночас мап можливих зон підтоплень Регіональний центр з гідрометеорології не має.

Озерна нагадала, що Печенізьке водосховище, яке наразі вміщає 383 мільйони кубометрів води, було побудовано з метою часткового водопостачання міста Харкова, зрошення прилеглих сільськогосподарських земель, технічного водопостачання прибережних підприємств та розведення риби. У випадку руйнації греблі, за словами фахівчині, водопостачання Харкова буде ускладнене.



“Є альтернативні… Усе це вже наші харківські водогосподарники пропрацювали. У них є різні варіанти”, – додала завідувачка сектору гідропрогнозів.

Повноводнішим Сіверський Донець стане тільки під час розливу.



“Це буде тимчасово. Потім воно зійде, уся ця вода, якщо не буде постійної підтримки, рівні води будуть такі, як і були до цієї ситуації. Згодом повернеться до своїх… Але це вже буде проблема для літнього періоду. Тому що Печенізьке водосховище має регулювальну діяльність”, – зазначила Озерна.

Нагадаємо, масованих ударів по переправах через Печенізьке водосховище армія РФ завдала 7 грудня. Печенізький селищний голова Олександр Гусаров заявив про «приліт» по греблі. Він поінформував, що рух дорожнім полотном припинений. Слідом за цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що зруйнована не лише дамба у Печенігах, а й міст у Старому Салтові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: внаслідок удару по Старому Салтову загинули двоє чоловіків – 49 та 66 років, ще вісім чоловіків постраждали. 8 грудня провели засідання координаційного штабу, за результатами якого Синєгубов повідомив, що підстав для евакуації населення немає. Рівень води у водосховищі постійно моніторять.