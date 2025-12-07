Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати

Через руйнування мосту у Старому Салтові та греблі у Печенігах об’їхати Печенізьке водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомляє про тимчасове закриття руху на двох дорогах:

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу селища Печеніги;

Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.

“Обмеження введені у зв’язку з ворожим обстрілом, що призвів до небезпечних пошкоджень дорожньої інфраструктури та неможливості безпечного проїзду. На місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи”, – інформують дорожники.

Про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища, Печенізький селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном греблі припинений.