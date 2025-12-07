Крім дамби в Печенігах зруйнований міст у Старому Салтові: як об’їхати
Через руйнування мосту у Старому Салтові та греблі у Печенігах об’їхати Печенізьке водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомляє про тимчасове закриття руху на двох дорогах:
- Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу селища Печеніги;
- Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.
“Обмеження введені у зв’язку з ворожим обстрілом, що призвів до небезпечних пошкоджень дорожньої інфраструктури та неможливості безпечного проїзду. На місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи”, – інформують дорожники.
Про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища, Печенізький селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном греблі припинений.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Транспорт, Харків; Теги: дамба, новини Харкова, печенеги, старий салтів;
