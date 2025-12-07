Удару завдано по греблі Печенізького водосховища: рух по ній припинений

Російські військові 7 грудня завдали удару по греблі Печенізького водосховища, повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Станом на 12:00 рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинений, інформує Гусаров.

“Зберігайте спокій та слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями”, – закликав Гусаров.

Повітряна тривога у Чугуївському районі триває з 9:59. Про ворожу ціль у напрямку селища Печеніги моніторингові канали попереджали близько 11:15.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, напередодні під обстрілами були Харків та три населені пункти області. Росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния», FPV-дрон, а також чотири БпЛА, тип яких встановлюють.