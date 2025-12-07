Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов
Про влучання у землю в Київському районі Харкова російського БпЛА повідомив у зведенні за минулу добу начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Окрім Харкова, за його даними, під ударами супротивника були три населені пункти області. Росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния», FPV-дрон, а також чотири БпЛА, тип яких встановлюють.
Внаслідок обстрілів у селі Ватутіне Харківському районі пошкоджений гуртожиток, а в селі Бугаївка Чугуївського району – приватний будинок.
Нагадаємо, увечері 5 грудня росіяни атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Постраждалих не було, отримали пошкодження декілька приватних будинків. Близько 14:00 6 грудня у деяких районах міста було чутно вибух. Мер Ігор Терехов пояснив, що він був пов’язаний з контрольованим знищенням БпЛА «Молния», що не розірвався, у Шевченківському районі.
Читайте також: П’ятнадцять разів атакували військові РФ за добу на Харківщині: де саме
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 08:48;