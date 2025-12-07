Live

Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов

Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов

Про влучання у землю в Київському районі Харкова російського БпЛА повідомив у зведенні за минулу добу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Окрім Харкова, за його даними, під ударами супротивника були три населені пункти області. Росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния», FPV-дрон, а також чотири БпЛА, тип яких встановлюють.

Внаслідок обстрілів у селі Ватутіне Харківському районі пошкоджений гуртожиток, а в селі Бугаївка Чугуївського району – приватний будинок.

Нагадаємо, увечері 5 грудня росіяни атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Постраждалих не було, отримали пошкодження декілька приватних будинків. Близько 14:00 6 грудня у деяких районах міста було чутно вибух. Мер Ігор Терехов пояснив, що він був пов’язаний з контрольованим знищенням БпЛА «Молния», що не розірвався, у Шевченківському районі.

Читайте також: П’ятнадцять разів атакували військові РФ за добу на Харківщині: де саме

