П’ятнадцять разів атакували військові РФ за добу на Харківщині: де саме

П’ятнадцять разів атакували російські військові у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили шість атак супротивника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку було дев’ять атак росіян. Оборонці відбили штурмові дії супротивника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 33 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 30 ракет та 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.