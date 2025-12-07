Live

Який відсоток території Вовчанська насправді контролює РФ – дані ISW

Фронт 07:58   07.12.2025
Олена Нагорна
Який відсоток території Вовчанська насправді контролює РФ – дані ISW

За даними ISW, на жодному з напрямків у межах Харківської області військові РФ 6 грудня не просунулися. Американський Інститут вивчення війни не підтверджує заяви росіян про успіхи у південній частині Вовчанська та в Куп’янському районі.

Один військовий блогер із РФ заявив, що їхні війська просунулися у південній частині Вовчанська, а другий – що росіяни захопили село Лиман та контролюють 80% Вовчанська.

ISW має докази, що станом на 6 грудня війська РФ просунулися приблизно на 36% території Вовчанська. Спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов 5 грудня повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції на півдні та заході Вовчанська, а поблизу міста сили РФ використовують для атак погану погоду, яка ускладнює операції українських безпілотників.

Російський військовий блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з Північним угрупованням збройних сил Росії, 6 грудня заявив, що командування 128-ї мотострілецької бригади (44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) продовжує наказувати виснажливі атаки в напрямку Вовчанська, включаючи недавню, в результаті якої війська РФ втратили майже 60 осіб. Блогер критикував нещодавні операції з підняття прапора РФ в південній частині Вовчанська за марне витрачання життів російських військових.

Що стосується Куп’янського напрямку, то ISW не підтверджує заяву російського військового блогера про просування солдатів РФ в центральній частині Тищенківки та вздовж залізниці на схід від Піщаного. Блогер, пов’язаний з Кремлем, заявив, що українські війська продовжують контрнаступ у Куп’янську і що ситуація для російських військ «залишається складною».

5 грудня речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що українські оборонці продовжують витісняти російські війська з північної частини Куп’янська і що сили РФ там слабшають. Трегубов зазначив, що перебільшені заяви російського військового командування про просування в Куп’янську змусили поспішно планувати атаки, що погіршило для них ситуацію.

Читайте також: ISW: СОУ просунулись у центрі Куп’янська, війська РФ – у напрямку Борової

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Який відсоток території Вовчанська насправді контролює РФ – дані ISW
Який відсоток території Вовчанська насправді контролює РФ – дані ISW
07.12.2025, 07:58
Сьогодні 7 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 грудня 2025: яке свято та день в історії
07.12.2025, 06:00
Як вимикатимуть світло в Харківській області 7 грудня — графік
Як вимикатимуть світло в Харківській області 7 грудня — графік
06.12.2025, 21:39
Масована атака на Україну, що за вибух був у Харкові: підсумки 6 грудня
Масована атака на Україну, що за вибух був у Харкові: підсумки 6 грудня
06.12.2025, 22:00
“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
04.12.2025, 11:04
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
06.12.2025, 14:23

Новини за темою:

06.12.2025
ISW: СОУ просунулись у центрі Куп’янська, війська РФ – у напрямку Борової
05.12.2025
Не вірять навіть блогери РФ: чергову перемогу намагався приписати собі ворог
04.12.2025
Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині
02.12.2025
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
30.11.2025
РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Який відсоток території Вовчанська насправді контролює РФ – дані ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2025 в 07:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ISW, на жодному з напрямків у межах Харківської області військові РФ 6 грудня не просунулися.".