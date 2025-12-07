Який відсоток території Вовчанська насправді контролює РФ – дані ISW

За даними ISW, на жодному з напрямків у межах Харківської області військові РФ 6 грудня не просунулися. Американський Інститут вивчення війни не підтверджує заяви росіян про успіхи у південній частині Вовчанська та в Куп’янському районі.

Один військовий блогер із РФ заявив, що їхні війська просунулися у південній частині Вовчанська, а другий – що росіяни захопили село Лиман та контролюють 80% Вовчанська.

ISW має докази, що станом на 6 грудня війська РФ просунулися приблизно на 36% території Вовчанська. Спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов 5 грудня повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції на півдні та заході Вовчанська, а поблизу міста сили РФ використовують для атак погану погоду, яка ускладнює операції українських безпілотників.

Російський військовий блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з Північним угрупованням збройних сил Росії, 6 грудня заявив, що командування 128-ї мотострілецької бригади (44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) продовжує наказувати виснажливі атаки в напрямку Вовчанська, включаючи недавню, в результаті якої війська РФ втратили майже 60 осіб. Блогер критикував нещодавні операції з підняття прапора РФ в південній частині Вовчанська за марне витрачання життів російських військових.

Що стосується Куп’янського напрямку, то ISW не підтверджує заяву російського військового блогера про просування солдатів РФ в центральній частині Тищенківки та вздовж залізниці на схід від Піщаного. Блогер, пов’язаний з Кремлем, заявив, що українські війська продовжують контрнаступ у Куп’янську і що ситуація для російських військ «залишається складною».

5 грудня речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що українські оборонці продовжують витісняти російські війська з північної частини Куп’янська і що сили РФ там слабшають. Трегубов зазначив, що перебільшені заяви російського військового командування про просування в Куп’янську змусили поспішно планувати атаки, що погіршило для них ситуацію.