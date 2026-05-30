РФ заявляє про захоплення двох сіл на півночі Харківщини: що кажуть в ISW

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають.

Попри це в Міноборони РФ заявляють про успіхи, кажуть аналітики.

«Міністерство оборони РФ заявило, що частини 69-ї мотострілецької дивізії захопили Бударки (на північний схід від Харкова), а частини 127-го мотострілецького полку захопили Караїчне (на північний схід від Харкова)», – розповіли в ISW.

Також, за даними аналітиків, ворожі війська намагалися йти вперед у напрямку Куп’янська, однак в цьому районі контратакували українські захисники.

«Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російському командно-спостережному пункту поблизу Лимана Першого (на північний схід від Куп’янська)», – додали в ISW.