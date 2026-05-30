РФ заявляє про захоплення двох сіл на півночі Харківщини: що кажуть в ISW
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають.
Попри це в Міноборони РФ заявляють про успіхи, кажуть аналітики.
«Міністерство оборони РФ заявило, що частини 69-ї мотострілецької дивізії захопили Бударки (на північний схід від Харкова), а частини 127-го мотострілецького полку захопили Караїчне (на північний схід від Харкова)», – розповіли в ISW.
Також, за даними аналітиків, ворожі війська намагалися йти вперед у напрямку Куп’янська, однак в цьому районі контратакували українські захисники.
«Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російському командно-спостережному пункту поблизу Лимана Першого (на північний схід від Куп’янська)», – додали в ISW.
Читайте також: 15 років в’язниці отримав коригувальник ударів БпЛА РФ по Харкову
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ заявляє про захоплення двох сіл на півночі Харківщини: що кажуть в ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 07:02;