Сьогодні 30 травня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, а також – День степу. 30 травня 1431-го в Руані стратили Жанну д’Арк. У 1536-му англійський король Генріх VIII одружився втретє. У 1574-му помер король Франції Карл IX. У 1814-му після зречення Наполеона та Реставрації підписали Паризький мирний договір. У 1876-му російський імператор підписав Емський указ, метою якого було ще більше придушення української мови, культури та літератури. У 1985-му відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”. У 2024-му близько опівночі російська армія вдарила ракетами по житловій п’ятиповерхівці в Харкові. Загинули дев’ятеро людей.

Свята та пам’ятні дати 30 травня

30 травня в Україні – День степу.

Остання субота травня – це День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження в Україні.

У світі – Всесвітній день боротьби проти астми й алергії, Всесвітній день розсіяного склерозу.

Також сьогодні: День жіночої емансипації, Міжнародний день обіймів вашої кішки, Міжнародний день картоплі.

30 травня в історії

30 травня 1431 року в Руані спалили на багатті французьку лицарку та святу Жанну д’Арк. Докладніше.

30 травня 1536 року “найодруженіший” з королів Англії Генріх VIII одружився з третьою та найулюбленішою з шести своїх дружин – Джейн Сеймур. Докладніше.

30 травня 1574 року помер король Франції Карл IX. Королем став його брат Генріх, якому ще треба було втекти з Польщі. Докладніше.

30 травня 1876 року Російський цар Олександр II підписав Емський указ, метою якого було ще більше придушення української мови, культури та літератури. Докладніше.

30 травня 1896 року в Російській імперії сталася трагедія на Ходинському полі. Докладніше.

30 травня 1919 року у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної крайової ради ухвалили Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході. Докладніше.

30 травня 1982 року 16-м членом НАТО стала Іспанія.

30 травня 1985 року на авіасалоні у Франції відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”. Докладніше.

У ніч із 30 на 31 травня 2024 року російська армія завдала серії ракетних ударів із ЗРК С-300 та С-400 по Новобаварському району Харкова. Один із них припав по п’ятиповерхівці, загинули дев’ятеро людей. Докладніше.

Церковне свято 30 травня

30 травня – Троїцька поминальна субота. Вшановують пам’ять преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день прохолодний і дощовий, то таким буде й літо.

Якщо дощу немає, то буде рання осінь.

Якщо в лісі стукає дятел – скоро почнуться дощі.

Що не можна робити 30 травня

Не можна вживати алкоголь на цвинтарі.

Не можна влаштовувати застілля біля могили.

Не можна залишати їжу із напоями на могилах.