Сьогодні 30 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні в Україні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, а також – День степу. 30 травня 1431-го в Руані стратили Жанну д’Арк. У 1536-му англійський король Генріх VIII одружився втретє. У 1574-му помер король Франції Карл IX. У 1814-му після зречення Наполеона та Реставрації підписали Паризький мирний договір. У 1876-му російський імператор підписав Емський указ, метою якого було ще більше придушення української мови, культури та літератури. У 1985-му відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”. У 2024-му близько опівночі російська армія вдарила ракетами по житловій п’ятиповерхівці в Харкові. Загинули дев’ятеро людей.
Свята та пам’ятні дати 30 травня
30 травня в Україні – День степу.
Остання субота травня – це День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження в Україні.
У світі – Всесвітній день боротьби проти астми й алергії, Всесвітній день розсіяного склерозу.
Також сьогодні: День жіночої емансипації, Міжнародний день обіймів вашої кішки, Міжнародний день картоплі.
30 травня в історії
30 травня 1431 року в Руані спалили на багатті французьку лицарку та святу Жанну д’Арк. Докладніше.
30 травня 1536 року “найодруженіший” з королів Англії Генріх VIII одружився з третьою та найулюбленішою з шести своїх дружин – Джейн Сеймур. Докладніше.
30 травня 1574 року помер король Франції Карл IX. Королем став його брат Генріх, якому ще треба було втекти з Польщі. Докладніше.
30 травня 1876 року Російський цар Олександр II підписав Емський указ, метою якого було ще більше придушення української мови, культури та літератури. Докладніше.
30 травня 1896 року в Російській імперії сталася трагедія на Ходинському полі. Докладніше.
30 травня 1919 року у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної крайової ради ухвалили Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході. Докладніше.
30 травня 1982 року 16-м членом НАТО стала Іспанія.
30 травня 1985 року на авіасалоні у Франції відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”. Докладніше.
У ніч із 30 на 31 травня 2024 року російська армія завдала серії ракетних ударів із ЗРК С-300 та С-400 по Новобаварському району Харкова. Один із них припав по п’ятиповерхівці, загинули дев’ятеро людей. Докладніше.
Церковне свято 30 травня
30 травня – Троїцька поминальна субота. Вшановують пам’ять преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо день прохолодний і дощовий, то таким буде й літо.
Якщо дощу немає, то буде рання осінь.
Якщо в лісі стукає дятел – скоро почнуться дощі.
Що не можна робити 30 травня
Не можна вживати алкоголь на цвинтарі.
Не можна влаштовувати застілля біля могили.
Не можна залишати їжу із напоями на могилах.
Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 06:00;