Що сіяти восени: поради городникам
Вересень – не привід забути про врожай до весни, вважають фахівці. До заморозків ще цілком можна встигнути виростити зелень. Що сіяти, пише Pixelinform.
У вересні варто сіяти зелень, яка росте швидко та не боїться низьких температур. До цієї категорії належать такі рослини:
🌱 Рукола. Сорти типу “Рокет” можна починати зрізати вже через 18-25 днів після посіву. Низькі температури прибирають гіркоту цієї зелені, тож вона стає ще смачнішою, ніж навесні та влітку.
🌱 Крес-салат. Ця культура взагалі не боїться заморозків до -5°C.
🌱 Листова гірчиця. Її насіння проростає навіть за +3°C.
🌱 Шпинат. Сорти “Велетенський” або “Матадор” нарощують соковиту листову масу приблизно за місяць. Важливо пам’ятати, що поливати зелень потрібно теплою водою.
🌱 Кріп і петрушка. Підійдуть сорти “Грибовський” (кріп) та “Богатир” (петрушка). Петрушка проростає довше, тому насіння варто замочити перед посівом на кілька годин. Кріп можна підсівати кожні 10-14 днів – тоді свіжа зелень завжди буде на столі.
Декілька порад з підготовки осінніх грядок:
✅ Краще вибирати місце, де влітку росли цибуля чи часник. Вони знезаражують ґрунт, що захистить зелень від хвороб.
✅ Землю перед посівом варто удобрити азотом (важливо дотриматися дозування та не переборщити).
✅ Щоб осінній урожай точно “дозрів”, варто встановити над грядками мікропарник – дуги, щоб на ніч у разі очікуваних заморозків накривати агроволокном або плівкою.
