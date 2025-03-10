Як обробляти навесні сад, троянди та виноград – поради вченої
Відома агрономка та кандидатка сільськогосподарських наук Людмила Дацько опублікувала поради, чим захищати сад від шкідників і хвороб.
Обробка плодового саду
“Перше питання, яке завжди виникає у садівників – який агрозахід відкриває сезон у саду. А починаємо ми вегетаційний сезон з обрізки. Щодо обрізки, її можна проводити навіть взимку, коли дерева “сплять”. Далі проводять профілактичні обробки від хвороб і шкідників у 4 етапи залежно від регламенту застосування препарату. Перша обробка – по голому дереву: проводять, коли рослина ще спить, до набрякання бруньок. Примітка: Після першої обробки обов’язково необхідно провести підживлення саду (нітроамофоска). Також замість мінеральних добрив рослини можна підживити компостами або рідкими органічними добривами. Друга обробка – по зеленому конусу бруньки: проводять, коли бруньки вже тріснули, але листя ще не почало розпускатися. Третя обробка – у фазі рожевий бутон: проводять до розкриття квіткових бутонів. Четверта обробка – на стадії формування плодів: проводять на самому початку формування плодів за кілька днів після цвітіння“, — нагадала вчена основні правила.
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Вона також опублікувала таблиці з рекомендованими препаратами та їхніми пропорціями, проте наголосила, що можна використовувати й інші засоби (аналоги наведених).
Обробка винограду
Щодо догляду за виноградом Дацько радить: лози треба оглядати регулярно, щоб вчасно виявити та знищити шкідників і хвороби. Обробки фунгіцидами та інсектицидами також необхідні – у системі.
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“Не забувайте про обрізки винограду навесні та проріджування пагонів протягом сезону, прибирання бур’янів протягом сезону, адже вони є розсадниками хвороб і шкідників, регулярні поливи та підживлення, на зиму вологозарядний полив. Не допускайте пересихання ґрунту – це може обернутися вимерзанням, пагони просто не встигнуть визріти. Чимале значення має хороша вентиляція всередині куща. Стежте, щоб виноград не утворював суцільну зелену масу, в якій буде застоюватися вологе повітря. Обов’язково підв’язуйте лозу до опори”, рекомендувала агрономка.
Її поради щодо обробки – в таблиці.
Обробка троянд
За трояндами необхідно доглядати також протягом усього сезону. У розарії не має бути рослинних залишків, у яких можуть “розмножуватися” шкідники та хвороби. Навесні рослини варто обробити препаратами, що містять мідь. Необхідне також санітарне обрізання (не забувайте про гігієну робочого інструменту). Протягом сезону – адекватне підживлення. При обробці троянд інсектицидами та фунгіцидами слід використовувати засоби для закріплення розчину на стовбурах та листі (т.зв. “прилипач”). Агрономка рекомендує наступну схему обробки.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 09:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відома агрономка та кандидатка сільськогосподарських наук Людмила Дацько опублікувала поради, чим захищати сад від шкідників і хвороб".