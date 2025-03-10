Как обрабатывать весной сад, розы и виноград — советы ученой

Известный агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Дацько опубликовала советы, чем защищать сад от вредителей и болезней.

Обработка плодового сада

«Первый вопрос, который всегда возникает у садоводов – какое агромероприятие открывает сезон в саду. А начинаем мы вегетационный сезон с обрезки. Относительно обрезки: ее можно проводить даже зимой, когда деревья «спят». Далее проводят профилактические обработки от болезней и вредителей в четыре этапа в зависимости от регламента применения препарата. Первая обработка – по голому дереву: проводят, когда растение еще спит, до набухания почек. Примечание: После первой обработки обязательно необходимо провести подкормку сада (нитроаммофоской). Также вместо минеральных удобрений растения можно подкормить компостами или жидкими органическими удобрениями. Вторая обработка – по зеленому конусу почки: проводят, когда почки уже треснули, но листья еще не начали распускаться. Третья обработка – в фазе розовый бутон: производят до раскрытия цветочных бутонов. Четвертая обработка – на стадии формирования плодов: проводят в самом начале формирования плодов через несколько дней после цветения», — напомнила ученая основные правила.

Она также опубликовала таблицы с рекомендованными препаратами и их пропорциями, однако отметила, что можно использовать и другие средства (аналоги приведенных).

Обработка винограда

Касательно ухода за виноградом Дацько советует: лозы нужно осматривать регулярно, чтобы вовремя обнаружить и уничтожить вредителей и болезни. Обработки фунгицидами и инсектицидами также необходимы — в системе.

«Не забывайте об обрезках винограда весной и прореживании побегов в течение сезона, уборке сорняков в течение сезона, ведь они являются питомниками болезней и вредителей, регулярных поливах и подкормке, на зиму — влагозарядный полив. Не допускайте пересыхания грунта – это может привести к вымерзанию, побеги просто не успеют вызреть. Большое значение имеет хорошая вентиляция внутри куста. Следите, чтобы виноград не образовывал сплошную зеленую массу, в которой будет застаиваться влажный воздух. Обязательно подвязывайте лозу к опоре», — рекомендовала агроном.

Ее советы об обработках — в таблице.

Обработка роз

За розами необходимо ухаживать также в течение всего сезона. В розарии не должно быть растительных остатков, на которых могут «плодиться» вредители и болезни. Весной растения стоит обработать медьсодержащими препаратами. Необходима также санитарная обрезка (не забывайте о гигиене рабочего инструмента). В течение сезона — адекватная подкормка. При обработке роз инсектицидами и фунгицидами следует использовать средства для закрепления раствора на стволах и листьях (т.н. «прилипач»). Агроном рекомендует следующую схему обработок.