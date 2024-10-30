Война и жара: почему аграрии будут бежать с Харьковщины

В новых климатических условиях без орошения и инвестиций сельское хозяйство в Харьковской области становится убыточным делом. Война и засуха принуждают фермеров и садоводов присматриваться к другим областям Украины.

Как связана засуха 2024 года с обстрелами Харьковской области, действительно ли изменения климата будут иметь глобальные последствия и почему в ближайшей перспективе не следует полагаться на технологии – объясняют эксперты в материале МГ «Объектив».

Глобальные последствия засухи 2024 года проявятся через год

В каразинском ботсаду ботаник Александр Алехин демонстрирует последствия летней засухи – опускает руку по локоть в глубокую расщелину в земле. Она образовалась потому, что дождя в Харьковской области не было около четырех месяцев. Иссушающую жару 2024 года ученый сравнивает с засухой 2010 года. Но последствия той погодной аномалии ботаники смогли полностью оценить лишь спустя полтора года, когда в ботсаду потеряли несколько сотен хвойных растений. Тогда из-за теплового удара смола деревьев стала настолько густой, что едва двигалась внутри или совсем остановилась, объясняет заместитель директора по науке ботсада ХНУ им. Каразина Александр Алехин.

В это время вредители атаковали уязвимые деревья и кустарники. Они прокалывали кору, чтобы напиться сока и отложить личинки. В нормальном состоянии растения защищаются от вредителей с помощью смолы – большим напором она вытесняет в месте укуса насекомых и грибы.

Но после 2010 года густая смола не могла закрыть пораженные участки коры или игл. И в 2011-2012 году произошел всплеск повреждений вредителями – короедами-типографами, с которыми растения не смогли бороться самостоятельно, вспоминает Алехин.

Этим летом ботаники как могли, боролись с засухой. Но если травянистые растения можно полить, то напоить 20-30-летнее дерево – нереальная задача.

«Мы пытались поливать недавно пересаженные растения – те, которые еще должны еще нормально укорениться. А взрослые коллекционные деревья, к сожалению, напоить уже не было никакой возможности», — признает ботаник.

Взрывы КАБов могут влиять на отсутствие дождя в Харьковской области

Главной причиной адского лета 2024 климатологи называют усиление парникового эффекта. А природные факторы, как Эль-Ниньо, извержение вулкана Хунга-Тонга в январе 2022 года, рост уровня солнечной радиации лишь увеличили масштаб природного бедствия.

Но в Украине, особенно на востоке и юге, на климат еще чрезвычайно влияет война. Парниковые выбросы CO2 возрастают из-за массового применения боевой техники, которая использует много топлива.

Многочисленные ежедневные взрывы КАБ и ракет всех калибров также могли отразиться на погоде летом, считает Александр Алехин.

«Когда-то я участвовал в научной конференции в Карелии, в городе Петрозаводск, в России. Там очень влажный климат – озера, болота. И летом практически ежедневно идут дожди. Но нам повезло – конференция совпала с отпуском президента РФ Бориса Ельцина, отдыхавшего на своей даче под Петрозаводском. И все это время, две недели, стояла абсолютно сухая и солнечная погода», — вспоминает Алехин.

Чтобы добиться такого эффекта, российские военные периодически взрывали в воздухе снаряды с серебром. Это не давало образовываться облакам – один из метеорологических приемов поддерживать солнечную погоду, который часто используют на официальных мероприятиях.

«Вероятно, что-то подобное происходит сейчас и в нашем регионе. Ракетное топливо, следы от снарядов и бомб – это те же мелкодисперсные частицы, которые не дают образовываться каплям дождя», — объяснил Алехин.

Растениям нужны тысячи лет, чтобы приспособиться к новым условиям

Климат в Харьковской области также сильно меняется из-за масштабных пожаров в лесах. Потому что раньше частые лесополосы и густые леса защищали землю от засухи и суховеев, говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Изменения климата, которые наблюдают сейчас в Украине и всей Европе, необратимы, прогнозирует климатолог. На Харьковщине когда-то холодные и снежные зимы уступили теплым и дождливым, но, несмотря на это, земля не получает достаточно влаги. Реки и озера мелеют, а адская жара уверенно превращает регион в степь.

«Наша планета пережила не одно потепление и похолодание. Но эти процессы продолжались миллионы лет. Сейчас потепление, которое происходит за одно поколение, раньше длилось полторы тысячи лет. И в этом главная проблема, потому что очень трудно адаптироваться к этому растениям, животным, человеку», — отмечает Вера Балабух.

Растения приспосабливаются к изменениям климата на протяжении многих поколений и десятков тысяч лет, вторит климатологу ботаник Алехин. И образование новых видов происходит, если растения попадают в некомфортные условия.

«Значительная их часть растений просто погибает, но несколько или даже одно выдерживает эти экстремальные условия, потому что оно было несколько иным, чем остальные экземпляры вида. И его потомство уже имеет более стойкие признаки, которые помогли растению в сложных условиях. Но это формирование происходит за счет гибели колоссального числа экземпляров одного вида растений», – объясняет ученый.

Из-за сухой осени придется пересевать озимые

Аграрии, привыкшие работать на экспорт, уже отреагировали на изменение климата в Харьковской области.

«Четыре года назад мы вообще отказались выращивать кукурузу в Харьковской области, потому что ей не хватало влаги. Если в Черниговской или Сумской области мы собирали 9 тонн с га, то в Харьковском районе это были реальных 6 тонн с га, а Купянский район давал всего 4 тонны с га. Сою теперь мы сеем в районе Коломака, а восточнее Харькова – нет, из-за дефицита влаги. И не выращиваем уже яровой ячмень – по тем же причинам», — рассказал директор агропромышленного департамента Группы АГРОТРЕЙД Александр Овсяник.

Если везет с осадками, аграрии сажают в Харьковской области озимый рапс, подсолнечник и озимый и яровой горох. Малоснежность зим их не пугает – главное, получить всходы осенью.

«Важно, в каком состоянии зайдут растения в зиму и какими будут весенние морозы», – объяснил Овсяник.

В этом году на Харьковщине фермеры уже посеяли озимые зерновые культуры на площади 226,4 тыс., сообщили в ХОВА. Но из-за отсутствия осадков культуры взошли всего на 0,3 тыс. га или на 0,1% засеянных площадей.

«Ждать, пока будет дождь, а потом пытаться посеять – так это не сработает. Ты или принимаешь риски, или нет. Для пшеницы сухая осень – приемлемо, для рапса – это 90% потеря посева. Не каждый год, но бывают и такие случаи. У меня тысяча гектаров посеяно рапса, только сейчас он начал сходить. А должен быть уже с 10 листьями. Вероятно, это будет пересев какой-нибудь другой культуры», — отметил аграрий.

В орошение не будут инвестировать до конца войны

Ослабить изменения климата и преодолеть его последствия можно с помощью технологий, отмечает Вера Балабух.

«Мы должны адаптироваться к новым условиям, к тому, что лето у нас станет более жарким и засушливым. И научиться получать урожаи стали даже при неблагоприятных условиях, — говорит климатолог. – Для примера – посмотрите на Израиль. Он меньше нашей Львовской области и половину его занимает пустыня (при этом страна выращивает овощи и фрукты на экспорт – ред.)».

Однако харьковские аграрии пока не обещают «превращение региона в Израиль». Ведь технологии требуют больших инвестиций. Пока в регионе идут активные боевые действия и обстрелы, вкладываться сюда бизнесмены не будут. Так что пока прогнозы по аграрному будущему Харьковской области неутешительны.

«Инвестиций в орошение или другие технологии, минимизирующие потери влаги, в Харьковской области не будет, пока не стабилизируется ситуация. Возможно, будет сокращаться посевная площадь. От Харькова до Купянска – это зона не про бизнес. От Харькова до Полтавы будут еще вкладываться в вещи, не имеющие большой финансовой нагрузки. Бум инвестиций сейчас на западе Украины», – прогнозирует ситуацию Овсяник.

Из-за изменения климата харьковские фермеры и аграрии активно присматриваются к землям в центре и на западе Украине – там есть хорошие почвы и достаточно осадков.

«Если говорить о влажности и температуре, то восток и юг Украины абсолютно не интересен, без орошения там делать нечего. Черкащина интересна, там можно играть с подсолнечниками, а на западе будут хорошо чувствовать себя кукуруза, рапс, и меньший риск потери озимых», — пояснил Овсяник.